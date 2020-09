© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de la moitié des Marocains ne sont pas prêts pour un deuxième confinement. Et les deux tiers de la population pensent que les citoyens ne pourront respecter les règles de sécurité sanitaire sur une longue période. Résultats d’une étude.

Les trois mois de confinement décrétés dans le pays, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus Covid-19, ont eu des effets économiques et psychologiques sur la population. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par l’Institut marocain d’analyse des politiques, qui montre que 53% des Marocains ne sont pas préparés pour un deuxième confinement. Selon les résultats de cette étude, rapportés par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 3 septembre, seuls 46% des participants à l’enquête soutiennent cette mesure.

Il semble paradoxal que les deux tiers de la population puissent penser que les citoyens ne pourront appliquer les mesures de sécurité sanitaire et les règles de prévention pour cohabiter avec le virus sur une longue période. Seuls 33% des Marocains croient que les normes de sécurité sanitaires seront relativement respectées par les citoyens, et seuls 2% affirment avec certitude que les citoyens se conformeront aux mesures de prévention.

En termes de suivi des informations liées au virus, l’étude montre que seuls 11% des sondés déclarent avoir suivi l’évolution de la situation épidémiologique au cours du mois de juillet, alors que le pourcentage était d’environ 48% au cours du mois de mars. Dans ce même registre, le taux des Marocains qui ne s’intéressent pas à l’actualité du nouveau coronavirus est passé de 1% en mars à 14% en juillet. Cela explique, souligne l’étude, le degré de relâchement d’un nombre important de citoyens et leur manque d’engagement vis-à-vis des mesures recommandées par les autorités compétentes pour éviter la propagation du virus au sein de la population. S’agissant du respect des mesures dictées dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, l’étude révèle que seuls 46% des citoyens ne quittent leur domicile que par nécessité, 59% respectent la distanciation physique, 71% portent le masque et 72% appliquent strictement les règles d’hygiène.

Cette étude, réalisée par l’Institut marocain d’analyse des politiques, a porté sur un échantillon de 1.100 personnes représentant la population marocaine âgée de 18 ans et plus. Les paramètres sexe, âge et zone géographique ont été respectés pour assurer la représentativité de l’échantillon sur la base des données fournies par le recensement général de la population (RGHP) réalisé par le Haut-commissariat au Plan (HCP).