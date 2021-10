Une personne âgée reçoit une troisième dose du vaccin anti-Covid-19 à Salé, le 6 octobre 2021. Ce geste médical intervient dans le contexte de la vaccination des personnes ayant reçu les deux premières doses depuis au moins six mois.

Un laboratoire marocain envisage de fabriquer le vaccin russe Sputnik V, a confirmé Artyom Tsinamdzgvrishvili, chef de la mission commerciale de Moscou, dans une déclaration pour Sputnik News.

Un laboratoire marocain a l'intention de produire et de distribuer le vaccin russe Sputnik V contre le coronavirus, a déclaré Artyom Tsinamdzgvrishvili, chef de la mission commerciale de Moscou, à Sputnik News.

"En raison de la grande efficacité du vaccin russe, la partie marocaine, désormais représentée par des entreprises privées, montre un grand intérêt pour l'importation et la fabrication de Sputnik V", a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'un contrat a déjà été signé avec "l'un des principaux laboratoires pharmaceutiques marocains, qui a une large présence dans les pays africains".

Le chef de la mission commerciale de Moscou a fait observer que la position géographique du Maroc permettra aux producteurs de Sputnik V de s’ouvrir aux marchés des pays d'Afrique subsaharienne.

A titre de rappel, le Maroc a autorisé l'utilisation du vaccin Sputnik V en mars 2021 pour son efficacité. Selon Gamaleïa, le fabricant de ce vaccin russe contre le coronavirus, Sputnik V protège contre les variants britannique (alpha) et indien (delta). Il est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19, selon des résultats publiés, le 2 février 2021, dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants.

Tout comme le vaccin développé par AstraZeneca/Oxford, Sputnik V est un vaccin dit "à vecteur viral". Mais contrairement au vaccin du laboratoire britannique qui se base sur un adénovirus de chimpanzé, le vaccin russe utilise deux adénovirus humains qui diffèrent entre la première et la deuxième injection. Ces adénovirus ont été modifiés pour contenir le gène permettant de fabriquer la protéine de pointe SARS-CoV-2.