Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, met en garde contre l’insouciance et le relâchement qui ont suivi l’allègement des mesures restrictives au Maroc. Voici l’essentiel de son rappel à l’ordre adressé à ses services et à la population.

Insouciance, comportements irresponsables, relâchement… Ce sont les termes utilisés par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, dans une récente circulaire adressée aux walis et aux gouverneurs pour rappeler que, malgré les efforts fournis jusque-là, le Maroc et les Marocains risquent gros si on ne revient pas à un strict respect des mesures de précaution en vigueur.

Dans sa circulaire, dont Le360 a pris connaissance, le ministre de l’Intérieur rappelle ses subordonnés à appliquer les dispositions de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit, en premier lieu, du port du masque et de manière correcte, de la distanciation, et de surveiller les rassemblements en lieux fermés et ouverts.

Les agents d’autorité ont été appelés à un contrôle rigoureux des déplacements entre 23h et 4h30 et à être intraitables avec toute violation des dispositions (nouvelles) encadrant les capacités des cinémas, théâtres, piscines…

La circulaire du ministre de l’Intérieur sonne comme une ferme mise en garde à près de deux semaines de Aïd el-Adha.

Le ministère de la Santé, pour rappel, ainsi que les spécialistes, ont multiplié les mises en garde contre une recrudescence des cas de contamination et surtout contre les risques d’une nouvelle vague où pourraient s’inviter les nouveaux variants dont le fameux Delta, devenu ces dernières semaines la bête noire (une de plus) de l’humanité.

À signaler aussi que la campagne de vaccination nationale reprend de plus belle avec la réception de nouvelles doses et l’ouverture, de manière exceptionnelle, les dimanches, des centres de vaccination pour les personnes âgées de plus de 40 ans.