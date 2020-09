© Copyright : DR

A partir de demain, jeudi 3 septembre, les Marocains n’auront plus droit au live du ministère de la Santé annonçant le bilan de la situation épidémique sur 24 heures. De même, le bilan hebdomadaire sera remplacé par un autre, tous les quinze jours.

A partir de ce jeudi 3 septembre, les Marocains seront privés d’un des moments les plus attendus de la journée: le point quotidien sur la situation épidémique dans le royaume, précisant le nombre de nouveaux cas, de décès et de rémissions.

Selon le ministère de la Santé, cette formule sera remplacée, chaque jour et à la même heure, soit à 18 heures, par un bulletin en langues arabe et française qui sera transmis aux médias et à la presse nationaux.

Le département de Khalid Aït Taleb, et sans donner d’explications concernant ces décisions, annonce que le bilan hebdomadaire, également diffusé en ligne, sera remplacé par un autre couvrant deux semaines.

Le ministère de la Santé informe par ailleurs qu’il continuera à mettre à jour les données sur la situation épidémique sur sa page web officielle.