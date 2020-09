© Copyright : DR

Laprophan, le fabricant marocain de vitamine C, un complément alimentaire très prisé en ces temps de pandémie de Covid-19 et à l'approche de l'hiver, annonce avoir augmenté ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante du marché.

Dans une lettre d’information diffusée ce lundi 21 septembre et dont Le360 a obtenu copie, le groupe pharmaceutique Laprophan affirme avoir relevé ses capacités de production en Vita C 1000 comprimés effervescents. Ce médicament a récemment fait l’objet d’une demande croissante sur le marché, ce qui a entraîné quelques perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.



«La distribution est actuellement assurée suivant un plan de rationalisation revu à titre hebdomadaire pour pouvoir approvisionner tous ses clients sur l’ensemble du territoire national», souligne la même source.

Laprophan assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins de consommation de ce complément alimentaire et sécuriser des quantités supplémentaires pour les mois à venir. «Afin de répondre à la demande des patients et d'assurer une meilleure disponibilité du Vita C 1000 dans les pharmacies, nous avons renforcé notre capacité de production pour alimenter le marché avec des quantités additionnelles», précise ladite lettre d’information destinée aux grossistes répartiteurs et aux pharmacies d’officine.