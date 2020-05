© Copyright : DR

Voici les principaux points du communiqué de l'Éducation nationale ayant annoncé mardi la reprise des cours en septembre prochain pour tous les niveaux scolaires et l'organisation des examens du baccalauréat en juillet 2020.

- Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de reprendre les cours en présentiel pour tous les élèves en septembre prochain et d'organiser en juillet l'examen national du baccalauréat pour les candidats scolarisés et libres;

- L'examen régional de la première année du baccalauréat pour les candidats libres aura lieu en juillet 2020, tandis que l'examen régional dédié aux candidats scolarisés se tiendra en présentiel en septembre;

- Les sujets des examens du baccalauréat pour la première et la deuxième année ne porteront que sur les cours dispensés avant la date de suspension des études, dans un souci de garantie de l’égalité des chances;

- Des cours intensifs à distance seront programmés pour garantir une bonne préparation aux épreuves à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois de juin 2020;

- Pour les autres niveaux scolaires (primaire, collège et lycée), les élèves ne passeront pas les examens de fin d'année, notamment l'examen de la 6e année du primaire et celui de la troisième année du collège;

- La réussite des élèves et leur passage au niveau suivant dépendront des notes des contrôles continus organisés en présentiel jusqu'au 14 mars 2020;

- Le ministère annoncera ultérieurement les dates des examens du baccalauréat et les résultats de tous les niveaux scolaires;

- Ces décisions prennent en considération une série de facteurs relatifs à la protection et la sécurité des apprenants et des cadres éducatifs et administratifs, l'évolution de la situation épidémiologique, l'accomplissement de 70% à 75% des programmes d'étude et de formation avant la suspension des études entre autres;

- Le ministère va adopter les mesures préventives et organisationnelles nécessaires, particulièrement la préparation des sujets à traiter, la gestion des opérations liées au déroulement des examens, l'utilisation d'espaces comme ceux sportifs, l'hébergement, la nourriture et le transport des élèves;

- Il poursuivra l'activation de la continuité pédagogique jusqu'à la fin de l'année en cours pour tous les niveaux, afin de mener à bien l'opération d'apprentissage à distance via les différentes plateformes numériques et les chaînes TV;

- Le ministère appelle à nouveau les élèves, les cadres pédagogiques et administratifs ainsi que les familles à faire preuve de sérieux et de responsabilité à l'égard de l'opération de soutien scolaire à distance, à se mobiliser pour faire aboutir l'année scolaire, dans l'intérêt avant tout des apprenants.