Devant la menace du variant Omicron, la France requiert désormais les voyageurs de renseigner une fiche de traçabilité numérique (dPLF), permettant de faciliter le contact-tracing en cas d’exposition au Covid-19 durant un voyage international.

Sur Twitter, Royal Air Maroc a annoncé que les voyageurs à destination de la France sont tenus de renseigner la fiche de traçabilité (dPLF) avant leur départ.

Ces fiches de traçabilité des passagers seront utilisées par les autorités sanitaires françaises pour faciliter le contact-tracing en cas d’exposition au Covid-19 durant le voyage en avion. Le but est de protéger la santé des voyageurs et de leurs contacts, tout en limitant la propagation plus large de maladies infectieuses.

AVIS AUX VOYAGEURS A DESTINATION DE LA FRANCE



Pour renseigner la fiche de tra�abilit�, une nouvelle plate-forme digitale d-PLF est disponible � l'adresse suivante : https://t.co/7aXDb0SK4V 1/3 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 13, 2021

Les voyageurs recevront un email de confirmation contenant un QR code et ce, après soumission et validation de cette fiche.

Ce QR code atteste du bon remplissage des données considérées comme essentielles pour l’accès au territoire français, explique la RAM, tout en signalant que la fiche dûment renseignée doit être présentée avant embarquement sur un vol à destination de la France.

Pour rappel, les autorités marocaines avaient décidé de suspendre les vols directs de passagers à destination du Maroc à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59, en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique.

Pour le moment, seuls les vols spéciaux, soumis à autorisation spéciale, sont opérés.