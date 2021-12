© Copyright : Boukhari / MAP

Au cours de la semaine écoulée, allant du 29 novembre au 5 décembre 2021, une légère tendance à la hausse (augmentation de 6,18%) des nouveaux cas hebdomadaires a été observée, avec 859 cas déclarés. En parallèle, 14 décès ont été recensés, soit une hausse de 7,69% par rapport à la semaine précédente (allant du 22 au 28 novembre).

Sollicité par Le360, le Dr Mouad Merabet, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, signale que le Maroc a connu une toute légère augmentation des nouvelles infections au cours de la semaine dernière (passant ainsi de 809 cas, du 22 au 28 novembre, à 859 cas, du 29 novembre au 5 décembre, soit une hausse de 6,18%).

Malgré cette légère hausse, le Maroc se situe toujours dans la phase inter-vague, et plus précisément à une phase dite de "plateau épidémique", qui signifie une "stagnation", comme le signale le coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Le nombre de cas n'augmente donc ni plus vite, ni moins vite que les jours précédents: il se stabilise.

Pour ce qui est du nombre de tests de dépistage du Covid-19, il a augmenté de 4,48%, passant ainsi de 79.844 (22-28 novembre) à 83.423 (29 novembre-5 décembre).

En ce qui concerne les décès recensés, ils sont passés de 13 à 14 cas, soit une hausse de 7,69%.

Quant au nombre des personnes rétablies, il a atteint 1.014, soit une baisse de 7,79% par rapport à la semaine dernière (1.014). Les cas actifs sont désormais au nombre de 2.883, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 103 cas, dont 5 placés sous intubation.

Concernant le fameux R 0 , qui correspond au taux estimé de reproduction du virus, il est toujours de 1,05 (+/- 0,04). Face à un risque d'un regain de l'épidémie avec le retour de l'hiver, le relâchement des gestes barrières et l’apparition des nouveaux variants, il est important de rester toujours vigilant.

S’agissant du nombre de doses de vaccin administrées durant la période allant du 29 novembre au 5 décembre, il est de 179.287 (D1: 17.247, D2: 56.161 et D3: 105.879). La cadence de vaccination est toujours en baisse et les centres de vaccination se vident.

On ne compte désormais plus que 25.612 personnes qui sautent le pas et qui reçoivent leurs doses chaque jour en moyenne, contre quasiment 500.000, à la mi-août 2021, au plus fort de la campagne de vaccination.