Le Dr Mouad Merabet a présenté le bilan bimensuel (8 juin-4 juillet) de la situation épidémiologique au Maroc et indiqué que le pays est, depuis six semaines, dans la quatrième vague de propagation massive du SARS-CoV-2, soit la deuxième vague d'Omicron, dominée par le sous-variant BA.5 (70,5%). Retour sur les différents indicateurs.

Après cinq semaines de hausse continue du taux de positivité, cet indicateur s'est stabilisé au cours des deux dernières semaines à 22,6%. Le taux de reproduction est, quant à lui, égal à 1, selon le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Merabet, ce qui signifie qu’il est probable que le Maroc ait atteint le pic des nouveaux cas.

Pour ce qui est du niveau actuel de transmission du Covid-19, il est élevé, ce qui correspond à un niveau rouge de circulation virale.

Le Dr Mouad Merabet explique, par ailleurs, que les nouveaux cas critiques arrivant dans les services de soins intensifs et de réanimation ont commencé à augmenter sans atteindre le niveau enregistré lors de la première vague Omicron (422 cas, contre 1.925 auparavant).

Quant aux décès, leur nombre est toujours stable. Celui-ci se chiffre à 42. Leur âge moyen est de 68 ans, avec 84% des adultes de plus de 60 ans. Selon le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, 95% d'entre eux souffraient de maladies chroniques.

En ce qui concerne leur statut vaccinal, 42% d’entre eux n'étaient pas vaccinés et 34% avaient reçu une ou deux doses, il y a plus d'un an. Dix d’entre eux avaient reçu trois doses. Ils étaient âgés de plus de 62 ans et souffraient de maladies chroniques, et plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis l'administration de leur troisième dose.

Rappelons que dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie nationale de vaccination, le ministère de la Santé a recommandé, dans une circulaire adressée le 1er juillet dernier à l’ensemble des directeurs régionaux de la santé, l’injection d’une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour faire face à une flambée de cas au cours de cette période estivale.

Ainsi, selon ce document, «les services de santé doivent saisir l’opportunité du démarrage de la saison estivale afin de promouvoir la vaccination contre la Covid-19, aussi bien la première et deuxième dose que pour la dose booster et de rappel».

Le département que dirige Khalid Aït Taleb a également appelé à la consolidation des mesures préventives par le port correct du masque, notamment dans les espaces fermés et lors des rassemblements, le lavage des mains et la distanciation physique.