Jusqu’au 30 septembre, soit la veille de la rentrée scolaire, les 700 vaccinodromes dédiés aux 12-17 ans scolarisés resteront ouverts jusqu'à minuit, apprend Le360 d’une source autorisée du ministère de l’Education nationale.

Afin d’élargir la couverture vaccinale des adolescents scolarisés, les vaccinodromes, mis en place au niveau des établissements scolaires, seront ouverts jusqu’à minuit.

Côté enseignement supérieur, l’Université Mohammed V de Rabat a annoncé, ce lundi 27 septembre 2021, dans un communiqué, que le centre de vaccination qui se trouve à l’hôpital Avicenne sera ouvert aux étudiants 24h/24 et ce, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 3 octobre 2021.

A titre de rappel, un total de 1.817.546 adolescents, âgés de 12 à 17 ans, ont reçu leur première dose de vaccin au 26 septembre 2021 à 16h30 (soit 60,58% des élèves ciblés par cette opération).

Dans le détail, 54% des élèves ont été vaccinés par Pfizer, tandis que 46% des adolescents se sont vus administrer le vaccin Sinopharm. Et jusqu’à hier, 240.379 des 12-17 ans scolarisés, ciblés par cette opération de vaccination, ont reçu leur deuxième dose.

Quelque 700 centres ont été mis en place au niveau des établissements scolaires relevant de différentes régions du Royaume pour mener à bien cette opération de vaccination des 12-17 ans et garantir des conditions sûres pour le démarrage de l’année scolaire. Plus d’un millier de médecins, pour la moitié appartenant au ministère de la Santé, et le reste étant des spécialistes de la santé scolaire, ont été mobilisés.

Comme pour la vaccination des adultes, celle des adolescents est volontaire, mais également soumise à l’accord des parents et tuteurs des enfants scolarisés, qui sont appelés à choisir entre les deux vaccins proposés par le ministère de la Santé, à savoir Sinopharm et Pfizer, dont l’expérience à l'étranger a démontré leur efficacité auprès de cette tranche d’âge.