Les imams chargés de mener la prière du vendredi ont été appelés à réserver une partie de leur prêche, demain, vendredi 5 novembre, à sensibiliser à la vaccination dans les mosquées du Royaume.

Les imams chargés de diriger la prière du vendredi ont été appelés à soutenir les efforts des autorités publiques dans la sensibilisation à la vaccination contre le Covid-19.

Un courrier du secrétariat général du ministère des Habous et des Affaires islamiques a adressé une circulaire aux délégués de ce département pour appeler les imams du minbar à réserver la fin de leur prêche du vendredi à l’utilité du vaccin contre le Covid-19.

Les imams sont priés d’inciter les fidèles à se faire vacciner, que ce soit avec la première, deuxième, ou troisième dose, et à pousser les membres de leurs familles à faire de même pour le bien général.

D’un point de vue religieux, rappelle la circulaire du ministère, il est conseillé de se préserver du danger et de préserver la santé d’autrui. D’autant plus, ajoute la même source, que l’Etat a pris sur lui de fournir le vaccin à tout le monde sur recommandations des spécialistes et après des expériences menées avec des milliards de personnes à travers le monde.

