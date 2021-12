Covid-19 au Maroc: le délai entre la deuxième et troisième dose du vaccin réduit à cinq mois au lieu de six

Une dose d'un vaccin expérimental anti-Covid-19.

Depuis la décision de la France de réduire la durée entre la deuxième et troisième dose des vaccins contre le Covid-19 à trois mois au lieu de six mois, la question s’est posée de savoir si le Maroc envisageait de suivre la même démarche. Et c'est le cas, même si les délais diffèrent.

Le professeur Said Afif, membre du comité national scientifique de la vaccination, a indiqué dans une déclaration pour Le360 que les autorités sanitaires ont décidé de réduire le délai entre la deuxième et la troisième dose, dite de rappel, du vaccin contre le Covid-19 de six à cinq mois. «Il a été constaté que les personnes ayant reçu leur deuxième dose peuvent tomber gravement malades après cinq mois et demi ou six mois, si la dose de rappel n’a pas encore été prise», explique le professeur. Omicron, vaccination, troisième dose...., la piqûre de rappel du Dr Saïd Afif Pour ce qui est de la possibilité de réduire le délai entre les deux doses à trois ou quatre mois, le Dr Said Afif explique que «scientifiquement et selon les études qui ont été menées, les anticorps de la deuxième dose restent dans le corps humain pendant plusieurs mois, il n'y a donc pas besoin de réduire davantage cette durée». Désormais, les citoyens ayant reçu leur deuxième dose depuis cinq mois seulement peuvent se diriger vers les centres de vaccination pour recevoir leur dose de rappel avant l'expiration de leur pass.

Par Fatima Zahra El Aouni