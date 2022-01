© Copyright : DR

Les cas de contamination au Covid-19 sont en hausse dans les écoles publiques et privées du Maroc. La preuve par les chiffres. Le deuxième bilan épidémiologique hebdomadaire du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports vient le confirmer.

4.870 contaminations, 130 écoles fermées, 187 classes suspendues et 24 établissements des missions étrangères en enseignement à distance. C’est ce qui ressort du deuxième bilan hebdomadaire de la situation épidémiologique dans les établissements scolaires au Maroc du département de Chakib Benmoussa, diffusé ce lundi 17 janvier 2022.

En Effet, durant la semaine du 10 au 15 janvier, 130 établissements publics et privés ont fermé leurs portes après la détection de 4.870 infections, 187 classes suspendues et 24 établissements des missions étrangères ont basculé vers l’enseignement à distance.

Et c’est à Rabat-Salé qu'est recensé le plus grand nombre d’écoles touchées avec 59 fermetures et 1.000 cas d’infection suivi de Casablanca-Settat avec 35 fermetures et 1.641 contaminations, et enfin, Marrakech-Safi avec 25 écoles fermées, 17 classes suspendues et 761 contaminations.

Pour rappel, selon le protocole du ministère de l’Education nationale, les cours sont suspendus durant 7 jours lorsque trois cas sont déclarés au sein d’une même classe et lorsque 10 cas sont détectés dans des classes différentes, c'est toute l’école qui ferme pendant une semaine également.