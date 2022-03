© Copyright : Ministère de la Santé

Au total 450 nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière, soit une baisse de 40,3% par rapport à la semaine précédente, a indiqué, ce mardi 15 mars 2022, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Merabet, lors de sa présentation du bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume.

Le nombre de cas de Covid-19 est en baisse au Maroc depuis sept semaines. En effet, les cas hebdomadaires recensés ont baissé de 40,3% au cours de la semaine écoulée. Selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Merabet, la propagation du Covid-19 demeure faible dans toutes les régions du Royaume. La situation épidémiologique est donc toujours sous contrôle.

La même tendance à la baisse a été observée au niveau du taux de positivité des tests, lequel se chiffre à 0,8%, soit le taux le plus faible depuis le début de la circulation communautaire du virus au Maroc. Idem pour le nombre de cas actifs qui continue de baisser. De son côté, le taux de reproduction du virus est en dessous de 1 depuis 52 jours.

Pour ce qui est du nombre de cas graves dans les services de réanimation, il a enregistré une baisse pour la sixième semaine consécutive, avec 63 malades la semaine dernière. Le Dr Merabet a ajouté que 83 autres patients ont quitté ces services suite à l’amélioration de leur état. Les décès ont, eux aussi, continué à connaître une baisse significative, avec 22 cas au cours de la dernière semaine, soit une baisse de 44% par rapport à la semaine précédente.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet a lancé un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter pour limiter la transmission du virus.