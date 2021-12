© Copyright : MAP

Aucun décès, 102 nouveaux cas de contamination, et 328 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.619, alors que plus de 22,7 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma .

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 218 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 166 guérisons. Le pays totalise 212.652 cas de contamination, dont 6.137 décès et 146.172 guérisons.

En Tunisie, 738 nouveaux cas de contamination, 20 décès et 694 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 719.434 cas de contamination, dont 25.427 décès et 692.617 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 157 nouveaux cas de contamination, 9 décès et 289 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.778 cas de contamination au Covid-19, dont 38.347 guérisons et 849 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.300.591 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 269.027.670 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Sur la journée de samedi, 5.858 nouveaux décès et 448.760 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1.132 nouveaux morts, l'Inde (306, un bilan quotidien comprenant une révision à la hausse des données officielles) et l'Ukraine (238).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 797.179 décès pour 49.884.588 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 616.744 morts et 22.188.179 cas, l'Inde avec 475.434 morts (34.690.510 cas), le Mexique avec 296.620 morts (3.917.361 cas), et la Russie avec 289.483 morts (10.016.896 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 612 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bulgarie (424), la Bosnie (394), la Hongrie (377), le Monténégro (374), la Macédoine du Nord (371) et la République tchèque (322).

L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 1.570.241 décès pour 88.928.884 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 1.548.058 décès (46.942.832 cas), l'Asie 910.765 décès (57.729.621 cas), les Etats-Unis et le Canada 827.088 décès (51.715.986 cas), l'Afrique 224.689 décès (8.938.540 cas), le Moyen-Orient 216.334 décès (14.443.559 cas), et l'Océanie 3.416 décès (328.255 cas);

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.