Covid-19 au Maroc: 98 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 518 cas actifs

Une infirmière injecte le vaccin anti-Covid à une adolescente, au lycée Ibn Toumart, à Casablanca, le mardi 31 août.

Aucun décès, 98 nouveaux cas de contamination et 64 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 518, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état d’aucun cas de contamination, ni de décès. Le pays totalise 271.198 cas de contamination, dont 6.881 décès et 178.358 guérisons. En Tunisie, 94 nouveaux cas de contamination et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.571 cas de contamination, dont 29.284 décès et 1.134.301 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? La Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l’arrivée dans le pays, dernier vestige de sa stricte politique sanitaire du «zéro Covid» qui isolait le pays depuis près de trois ans. Cette décision intervient au moment où la Chine connaît pourtant une flambée de contaminations depuis l’abandon de l’essentiel de ses restrictions sanitaires au début du mois. A compter du mois prochain, seul un test négatif de moins de 48H sera exigé pour entrer sur le territoire chinois, a précisé lundi soir dans un avis la Commission de la Santé, qui fait office de ministère. La Chine est la seule grande économie qui continuait à imposer à l’arrivée sur son territoire des quarantaines qui pénalisent le tourisme, même si leur durée avait été réduite ces derniers mois. Elle est actuellement de 5 jours à l’hôtel, suivis de 3 jours d’observation à domicile. La commission de la Santé a indiqué qu’elle ne considérait plus le Covid-19 comme une «pneumonie» mais comme une maladie «contagieuse» moins dangereuse. Selon les autorités, cette nouvelle classification sanitaire ne justifie plus de quarantaines. Covid-19: le Maroc autorise l'utilisation de Convidecia Air, un vaccin chinois, à inhaler par voie nasale La commission de la Santé a par ailleurs évoqué un rétablissement progressif des voyages à l’étranger pour les Chinois, sans toutefois avancer de calendrier. Seuls des déplacements pour raisons impérieuses étaient jusque-là tolérés. Les frontières du pays restent malgré tout presque totalement fermées aux ressortissants étrangers depuis 2020. La Chine a cessé depuis près de trois ans de délivrer des visas touristiques, tandis que les liaisons aériennes internationales ont été fortement réduites. La pandémie a fait officiellement au moins 6.687.692 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.116.095), devant le Brésil (693.017), l'Inde (530.696) et la Russie (393.492). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami