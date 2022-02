Covid-19 au Maroc: 969 nouvelles contaminations en 24 heures, 19 décès et 19.694 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

19 décès, 969 nouveaux cas de contamination et 1.498 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 19.694, alors que plus de 23,13 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 12 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 532 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 13 décès et 422 guérisons. Le pays totalise 260.723 cas de contamination, dont 6.703 décès et 173.898 guérisons. En Tunisie, 3.328 nouveaux cas de contamination, 16 décès et 7.796 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 961.877 cas de contamination, dont 27.004 décès et 875.134 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 15 nouveaux cas de contaminations ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.557 cas de contamination au Covid-19, dont 971 décès et 57.045 guérisons. Covid-19: ce que l’on sait sur l’efficacité de l’antiviral Movfor, selon les résultats d'une cohorte casablancaise La première ministre islandaise, Katrin Jakobsdottir, a été testée positive au Covid-19, contaminée par un membre de sa famille, a-t-elle écrit samedi dans un message sur Facebook. «Mon plus jeune fils a été testé positif au Covid-19 le 1er février. Depuis, un autre membre de notre foyer a également contracté le virus ; ce ne fut donc pas une grande surprise quand j'ai été testée positive hier soir», a-t-elle écrit. La cheffe du gouvernement, âgée de 46 ans, s'isolera chez elle pendant au moins cinq jours, conformément aux recommandations nationales. La Norvège a levé samedi ses dernières restrictions anti-Covid-19 en supprimant les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés, malgré une flambée des infections au variant Omicron. «Le mètre de distance est en train de disparaître. Nous supprimons la recommandation sur la distanciation sociale», a déclaré le Premier ministre, Jonas Gahr Store, lors d'une conférence de presse. «Nous pouvons maintenant avoir des interactions sociales comme auparavant, en participant à des sorties nocturnes, des évènements culturels et autres. Et également en allant au travail dans les bus, trains et ferries», a-t-il ajouté. La Norvège avait déjà supprimé au début du mois la plupart des autres restrictions liées au Covid, comme le télétravail ou la limitation de la taille des rassemblements. Covid-19 au Maroc: après la réouverture de l'espace aérien, le tourisme réussira-t-il à se rétablir? Le gouvernement français allège à partir de ce samedi 12 février les contrôles sanitaires s'appliquant aux voyageurs vaccinés arrivant en France, en supprimant notamment le test au départ. «Pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation européenne, plus aucun test ne sera exigé au départ», indique un communiqué du premier ministre Jean Castex, invoquant «la nouvelle phase de la pandémie caractérisée, dans la plupart des pays, par la prédominance du variant Omicron et un niveau élevé de vaccination». «La preuve de vaccination redevient suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays de provenance, comme c'était le cas avant la diffusion du variant Omicron», poursuit le communiqué. Pour les voyageurs non-vaccinés, l'obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France subsiste, «mais les mesures à l'arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu'ils viennent de pays de la liste verte», c'est-à-dire ceux où le coronavirus circule le moins. En revanche, les voyageurs non-vaccinés arrivant d'un pays de la liste «orange» devront continuer de présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Le premier ministre de l'Ontario, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires au Canada, a déclaré vendredi l'état d'urgence dans sa province en raison des manifestations «illégales» qui se tiennent depuis deux semaines. «Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la réouverture de la frontière. Et aux habitants d'Ottawa assiégés, je leur dis: nous allons veiller à ce que vous puissiez reprendre une vie normale dès que possible», a déclaré Doug Ford, lors d'une conférence de presse. Covid-19: chez les vaccinés, le risque de formes graves est lié à l'âge ou aux comorbidités, confirme une vaste étude L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé hier avoir préqualifié le tocilizumab, utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, pour soigner les patients atteints de formes graves du Covid-19, afin de rendre plus accessible ce médicament coûteux. Le tocilizumab, anticorps monoclonal entrant dans la composition d'un médicament du géant pharmaceutique suisse Roche prescrit comme traitement de la polyarthrite rhumatoïde, a démontré sa capacité à réduire le risque de décès et la durée d'hospitalisation de certains patients atteints de formes graves du Covid-19. L'OMS, ainsi que les Etats-Unis et l'Union européenne, ont déjà recommandé son utilisation pour traiter des cas graves de Covid-19 en milieu hospitalier. Cependant, ce traitement n'est disponible qu'en quantités limitées et il est extrêmement coûteux. Une seule dose coûterait quelque 600 dollars dans les pays pauvres, a relevé l'OMS, soulignant que cette préqualification pourrait le rendre plus accessible.

Par Majda Benthami