Covid-19 au Maroc: 966 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 4.142 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

Aucun décès, 966 nouveaux cas de contamination et 387 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 4.142, alors que plus de 6,47 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination. Le pays totalise 265.909 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.423 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 8 cas de contamination et 6 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.220 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.107 guérisons. Covid-19 : le ministère de la Santé recommande, à nouveau, le port du masque Shanghai a annoncé jeudi qu'elle allait confiner samedi un district de 2,7 millions d'habitants afin d'y dépister l'ensemble de la population, en dépit du déconfinement de la métropole chinoise amorcé depuis quelques jours. La ville a levé la semaine dernière une grande partie des restrictions pesant sur ses 25 millions d'habitants, qui étaient confinés depuis au moins début avril afin d'affronter une flambée de Covid-19, la plus virulente depuis 2020. Mais le déconfinement n'est pas total: plusieurs centaines de milliers de personnes restent confinées dans leurs complexes résidentiels en raison de la détection de cas positifs. Le district de Minhang, dans le sud-ouest de Shanghai, sera confiné samedi matin et ses habitants devront passer un test PCR, ont annoncé les autorités locales sur le réseau social WeChat. Covid-19 en Chine: Shanghai reprend vie, après deux mois de confinement «La fermeture sera levée après la collecte des échantillons», ont-elles ajouté, sans préciser de date ou d'heure précise, ni quelles mesures seront prises en cas de découverte de cas positifs. L'entreprise de biotechnologie américaine Moderna a annoncé mercredi de bons résultats préliminaires pour la version modifiée de son vaccin contre le Covid-19 visant spécifiquement le variant Omicron, qui pourrait potentiellement servir pour une nouvelle dose de rappel dans les mois à venir. Une dose de rappel de 50 microgrammes a induit «une réponse d'anticorps (...) supérieure contre le variant Omicron, un mois après son administration, comparé au vaccin originel», a déclaré Moderna dans un communiqué. Cette nouvelle formule, baptisée mRNA-1273.214, est un vaccin dit «bivalent», c'est-à-dire qu'il vise à la fois la souche initiale du virus -comme le vaccin administré jusqu'ici dans le monde-, mais en plus le variant Omicron. Avec cette quatrième dose, les anticorps contre Omicron ont été multipliés par 8 par rapport à leur niveau avant l'injection, comparé à une multiplication par 4 seulement avec un rappel utilisant le vaccin initial, selon la compagnie. Au Maroc, la circulation du Covid-19 passe au niveau «orange intermédiaire», selon le Dr Merabet La pandémie a fait officiellement au moins 6.326.342 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.035.031), devant le Brésil (667.701), l'Inde (524.723) et la Russie (379.736). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.e

Par Nisrine Zaoui