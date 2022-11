Covid-19 au Maroc: 89 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 431 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 89 nouveaux cas de contamination et 29 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 431, alors que plus de 6,84 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 270.856 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.433 guérisons. En Tunisie, 3 nouveaux cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.593 cas de contamination, dont 29.259 décès et 1.133.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.388 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: légère hausse des cas de contamination, faut-il s’inquiéter? La Chine a annoncé samedi qu’elle s’en tiendrait indéfectiblement à sa politique zéro Covid, douchant les espoirs des marchés d’un assouplissement par Pékin, dernière grande économie à appliquer un protocole sanitaire radical, qui ne l’empêche pas d’être confrontée à une hausse des cas à l’approche de l’hiver. Pékin s’en tiendra indéfectiblement à la politique globale du zéro Covid, a déclaré le porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC), Mi Feng. La politique zéro Covid en Chine, en vigueur depuis bientôt trois ans, se traduit par des confinements à répétition, des tests PCR à grande échelle et une quarantaine obligatoire à l’arrivée de l’étranger, qui vont donc se poursuivre. Le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé jeudi dernier le lancement de la première phase d'essai d'un vaccin candidat à base d'ARN messager combinant la protection contre la grippe et le Covid-19. Les deux laboratoires ont déjà mis au point l'un des vaccins contre le Covid les plus vendus au monde. Un vaccin combiné à partir de la technologie d'ARNm pourrait simplifier les pratiques de vaccination contre ces deux agents pathogènes respiratoires, conduisant potentiellement à une meilleure couverture vaccinale pour les deux maladies, a déclaré Annaliesa Anderson, directrice scientifique chez Pfizer, dans un communiqué. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters La pandémie a fait officiellement au moins 6.602.174 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.097.881), devant le Brésil (688.316), l'Inde (530.479) et la Russie (390.459). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami