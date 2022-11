Covid-19 au Maroc: 88 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 371 cas actifs

Un technicien de laboratoire en train d'analyser un test de diagnostic du Covid-19.

Aucun décès, 88 nouveaux cas de contamination et 43 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 371, alors que plus de 6,84 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 270.847 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.431 guérisons. En Tunisie, 3 nouveaux cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.593 cas de contamination, dont 29.259 décès et 1.133.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.385 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Prix, doses disponibles, efficacité... Ce qu'il faut savoir sur le vaccin antigrippal La vague actuelle de Covid en France, en cours depuis début septembre, est sur une pente descendante en matière de contaminations comme d'hospitalisations, selon les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires. La semaine dernière, «le ralentissement de la circulation (du coronavirus) se poursuivait avec des taux de nouvelles hospitalisations et un nombre de décès en diminution», a résumé l'agence Santé publique France, dans son bilan hebdomadaire. Entamée début septembre et favorisée par le contexte de rentrée, la vague actuelle de Covid se calme depuis la fin octobre, d'abord avec un recul des contaminations puis désormais des hospitalisations. Selon les chiffres les plus à jour, 42.025 contaminations ont été recensées jeudi. Quant aux hospitalisations, elles s'établissaient au total à 18.972. Même avec cette accalmie, la circulation du virus est «toujours très active», prévient toutefois l'agence de santé publique, encourageant les personnes à risque -plus de 60 ans, notamment- à faire leur vaccination de rappel. Mondial 2022: fin des tests Covid avant le départ pour le Qatar De plus, «les gestes barrières, notamment le port du masque, restent nécessaires pour protéger les personnes âgées ou à risque de complications», insiste Santé publique France. A ce titre, le port du masque a également été recommandé cette semaine dans les lieux clos par l'Académie de médecine, l'instance censée porter le consensus médical en France. L'Académie, qui ne juge pas nécessaire de rendre obligatoire le masque, souligne qu'au-delà du Covid, le contexte sanitaire est particulièrement tendu avec une forte épidémie de bronchiolite, chez les nourrissons, et, à l'horizon, l'arrivée de la grippe saisonnière. Elle préconise un masque FFP2 pour les personnes âgées ou porteuses de comorbidités, l'entourage et les soignants de personnes vulnérables, les femmes enceintes, et un masque chirurgical dans les hôpitaux, centres de soins, pharmacies, et dans des espaces fermés comme les transports en période d'affluence. La pandémie a fait officiellement au moins 6.602.174 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.097.881), devant le Brésil (688.316), l'Inde (530.479) et la Russie (390.459). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami