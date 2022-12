Covid-19 au Maroc: 83 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 873 cas actifs

Une infirmière prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 83 nouveaux cas de contamination et 128 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 873, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.164 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.609 guérisons. En Tunisie, 11 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.282 cas de contamination, dont 29.272 décès et 1.134.050 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? La Fédération hospitalière de France (FHF) a appelé les Ehpad publics à accélérer l'administration de la cinquième dose de vaccin contre le Covid-19 auprès de leurs résidents, a-t-elle indiqué vendredi à l'AFP. Le gouvernement avait appelé «solennellement» la semaine dernière les directeurs d'Ehpad à donner un coup d'accélérateur à la vaccination contre l'épidémie en mettant en avant le chiffre de 21% de résidents d'Ehpad de plus de 80 ans vaccinés. «Nous avons dit aux pouvoirs publics de ne pas prendre au pied de la lettre le chiffre de 21%», a déclaré à l'AFP Marc Bourquin, conseiller stratégie de la FHF, qui représente 3.000 Ehpad publics. Pour la FHF, il est probable que ce chiffre sous-estime le nombre de résidents ayant reçu la cinquième dose. En raison des pénuries de personnel, les vaccins administrés ne seraient pas toujours enregistrés. L’œil de Gueddar. Covid-19: la cinquième vague arrive «Nous avons relayé le message gouvernemental en demandant aux directeurs d'Ehpad d'accélérer la campagne vaccinale et de saisir les données», ajoute-t-il sans pouvoir donner de chiffres. «L'inflation et la guerre en Ukraine ont remplacé le Covid dans les préoccupations des gens», commente-t-il, tout en rappelant que les octogénaires sont vulnérables à la «triple épidémie» qui sévit actuellement: le Covid, la grippe et la bronchiolite, dangereuse pour les personnes très âgées. La FHF fait état d'une centaine de clusters sur 7.000 Ehpad en France et de rares et sporadiques restrictions de visite. Le Synerpa, qui représente quelque 2.000 établissements privés, récuse, lui, l'alarmisme du gouvernement, en évoquant un «taux de protection de 80%» des résidents, fruit selon lui de vaccinations réalisées au 1er semestre ou de guérisons récentes du Covid. Conséquence: «peu de cas graves », a dit à l'AFP Florence Airnaz-Maumé, déléguée générale du Synerpa. «Nous procédons actuellement à la 5e dose. Pour la grippe, le taux de vaccination est de 90%», a-t-elle complété. La DG du Synerpa observe toutefois «une difficulté d'acceptation» de «multiples doses annuelles de vaccins, notamment chez les personnels soignants». Ehpad privés comme publics insistent sur l'importance des fêtes de Noël et des retrouvailles familiales pour les résidents. «Il faut fêter Noël en prenant des précautions pour éviter la contamination, mais ne surtout pas fermer les Ehpad», fait valoir Marc Bourquin. La Fehap, qui représente les Ehpad du secteur associatif, n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de l'AFP. La pandémie a fait officiellement au moins 6.670.470 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.112.944), devant le Brésil (691.776), l'Inde (530.667) et la Russie (392.949). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami