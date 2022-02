Covid-19 au Maroc: 83 nouvelles contaminations en 24 heures, 10 décès et 4.267 cas actifs

Le Centre national d'estivage à la forêt diplomatique, au sud de Tanger, a été transformé en un Centre hospitalier pour prendre en charge les cas qui développent des symptômes légers du Covid-19 (photo d'archive datée du 17 juillet 2020).

10 décès, 83 nouveaux cas de contamination et 563 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 4.267, alors que plus de 5,74 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 77 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 71 guérisons. Le pays totalise 264.855 cas de contamination, dont 6.831 décès et 177.437 guérisons. En Tunisie, 666 nouveaux cas de contamination, 30 décès et 1.311 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 997.754 cas de contamination, dont 27.773 décès et 947.817 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 nouveaux cas de contaminations et 5 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.632 cas de contamination au Covid-19, dont 979 décès et 57.602 guérisons. Covid-19: pourquoi la population du Maroc est-elle l'une des moins susceptibles de générer des variants? Hong Kong pourrait imposer un confinement strict face au coronavirus comme en Chine avec l'obligation de rester chez soi, ont annoncé lundi les autorités alors que le centre financier voit sa stratégie «zéro Covid» en miettes et les cadavres s'accumuler dans les hôpitaux faute de place dans les morgues. Hong Kong a enregistré 193.000 cas et 636 morts ces deux derniers mois contre 12.000 cas et 205 morts lors des premières années de pandémie. Les hôpitaux sont mis à rude épreuve depuis plusieurs semaines et des responsables ont révélé dimanche que les corps s'y empilaient parce que les morgues étaient pleines. Les Philippines lèveront la plupart des restrictions liées au Covid-19 dans la capitale Manille et dans 38 autres régions le mois prochain, a déclaré dimanche le porte-parole du président Rodrigo Duterte, après une forte baisse des infections et un accroissement du nombre de personnes vaccinées. Covid-19: voici comment circule le virus dans les différentes régions du Maroc Les entreprises, les agences gouvernementales et les transports publics seront autorisés à fonctionner à pleine capacité lorsque la ville de treize millions d'habitants sera placée au niveau d'alerte le plus bas le 1er mars, a déclaré le porte-parole, Karlo Nograles. En France, l'épidémie de Covid-19 était toujours en reflux dimanche, au vu des chiffres quotidiens publiés par Santé publique France: le nombre de nouveaux cas recule, de même que celui des admissions à l'hôpital. La décrue de la cinquième vague portée par le variant Delta, puis par son très contagieux successeur Omicron se poursuit: 384 nouvelles admissions à l'hôpital ont été comptabilisées dimanche, contre 712 la veille et 1.834 mardi. Du côté des services de réanimation, on a compté 59 admissions, contre 62 la veille et 206 mardi. Au total, 25.277 personnes infectées par le Covid-19 sont actuellement hospitalisées, dont 2.491 en réanimation. Débarrassées du Covid, les écoles retrouvent une vie normale La pandémie a fait officiellement au moins 5.945.445 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 433 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (948.397), devant le Brésil (649.134) et l'Inde (513.843). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi