© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis la fin des dernières vacances, tous les élèves ont repris les cours en mode présentiel. Le ministère de l’Education nationale a cessé de publier son bulletin épidémiologique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Retour à la vie normale dans les écoles. Les établissements scolaires se sont débarrassés du coronavirus, écrit en ce sens le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 24 février. Preuve en est, poursuit le quotidien, le ministère de l’Education nationale a cessé de diffuser le bulletin épidémiologique périodique où il rapportait le nombre de cas d’infection enregistrés dans les établissements scolaires.

Le ministère avait l’habitude de publier chaque semaine le nombre des cas de contamination détectés dans les établissements publics et privés ainsi que dans ceux relevant des missions étrangères. Ce bulletin s’est arrêté après que la situation épidémiologique se soit nettement améliorée aussi bien dans les écoles que dans l’ensemble du pays. A la fin des dernières vacances déjà, le ministère avait affirmé que l’enseignement a repris selon le mode présentiel dans l’ensemble des établissements.

Le ministère parle d’un taux de reprise en présentiel de 100%. Soit, souligne le quotidien, près de trois millions d'élèves qui poursuivent leur scolarité dans quelque 11.000 établissements scolaires. Avec l’arrivée de la troisième vague du coronavirus, le ministère avait mis en place un protocole pour faire face à sa propagation. Toute classe qui enregistre trois cas au plus durant la même semaine est fermée et les élèves sont invités à poursuivre leurs cours en mode distanciel, et ce pendant une semaine, rappelle le quotidien. Dans le cas où dix cas ou plus sont enregistrés dans différentes classes au niveau de l’établissement, la décision de fermer l’établissement et d’adopter l’enseignement à distance pour une période de sept jours est prise en coordination avec les autorités compétentes.

Depuis le début de la vague Omicron, le ministère a relevé le niveau de vigilance dans l’ensemble des établissements scolaires. Des équipes relevant des académies régionales effectuaient régulièrement des visites dans des écoles, et proposaient aux élèves de faire des tests sur place. Cela dit, souligne le quotidien, les services de santé scolaire au niveau du ministère ont maintenu l’état d’alerte même après la reprise des cours. Des équipes s’assuraient que tous les établissements scolaires continuaient à respecter les mesures de sécurité en vigueur.

Cela étant, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, ce sont les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech Safi qui ont enregistré le plus nombre de cas de contamination dans les établissements scolaires. Les autres régions ont été affectées à un degré moindre, certaines même, celles du Sud notamment, n’ont pratiquement pas enregistré de cas.