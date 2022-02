Covid-19 au Maroc: 822 nouvelles contaminations en 24 heures, 18 décès et 11.961 cas actifs

Prise de température d'une passagère à son arrivée, le 7 février 2022, à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur.

18 décès, 822 nouveaux cas de contamination et 2.235 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 11.961, alors que plus de 5,23 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 15 février 2022 © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 413 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 15 décès et 340 guérisons. Le pays totalise 262.165 cas de contamination, dont 6.744 décès et 175.048 guérisons. En Tunisie, 1.341 nouveaux cas de contamination, 15 décès et 7.975 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 968.393 cas de contamination, dont 27.145 décès et 897.866 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 6 nouveaux cas de contaminations et 1 décès ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.575 cas de contamination au Covid-19, dont 973 décès. Covid-19 au Maroc: après avoir stagné pendant deux semaines, la courbe des décès entame sa décrue Le bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé mardi à un effort de vaccination accru en Europe de l'Est, avertissant que le raz-de-marée lié au variant Omicron du coronavirus avançait vers l'Est. Ces deux dernières semaines, les cas de Covid-19 ont plus que doublé en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Russie et Ukraine, a noté Hans Kluge, directeur régional de l'OMS, regrettant la faiblesse des taux de vaccination. Les Philippines sont désormais à faible risque en termes d'épidémie de Covid-19 en raison d'une hausse du taux de vaccination et d'une chute du nombre d'hospitalisations, selon le porte-parole du président Rodrigo Duterte. L'archipel a rouvert ses frontières aux touristes étrangers la semaine dernière, après deux ans de fermeture. La Papouasie-Nouvelle-Guinée rouvrira également ses frontières aux voyageurs vaccinés à partir de mercredi, ont déclaré mardi les autorités, mettant fin à deux années d'isolement de la nation mélanésienne de ses voisins. Alors que la Belgique attendra vendredi et l'Allemagne jusqu'au 4 mars pour rouvrir clubs et discothèques, la France, qui espère approcher de la fin de la cinquième vague après la déferlante liée au variant Omicron, permettra à ces établissements fermés depuis le 10 décembre d'accueillir à nouveau la fête. Covid 19 au Maroc: la situation épidémiologique passe au niveau de vigilance orange Le numéro un mondial de tennis, Novak Djokovic, s'est dit prêt à manquer Roland-Garros et Wimbledon pour prix de son refus de se faire vacciner contre le coronavirus, dans une interview à la BBC diffusée mardi. Le joueur serbe ne souhaite pas être associé au mouvement anti-vax, mais dit défendre la liberté de choisir ce que l'on met dans son propre corps. Faute de s'être fait vacciner, le joueur serbe avait été expulsé d'Australie en janvier, sans pouvoir défendre son titre à l'Open d'Australie, à Melbourne. La pandémie a fait officiellement plus de 5.823.938 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (922.473), devant le Brésil (638.835) et l'Inde (509.358). Rapportés à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie, et la Macédoine du Nord. L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

Par Majda Benthami