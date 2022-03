Covid-19 au Maroc: 80 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 décès et 2.679 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

6 décès, 80 nouveaux cas de contamination et 210 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.679, alors que plus de 5,82 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 56 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 4 décès et 54 guérisons. Le pays totalise 265.186 cas de contamination, dont 6.852 décès et 177.786 guérisons. En Tunisie, 1.501 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 4.326 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.003.255 cas de contamination, dont 27.904 décès et 965.629 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 7 cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.645 cas de contamination au Covid-19, dont 980 décès et 57.616 guérisons. Covid-19: la fin de la vague Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie, met en garde le ministère de la Santé Hong Kong est en alerte avec un record d'infections et une inquiétante hausse des décès quotidiens. Après 12.000 cas de Covid-19 en deux ans, le pic exceptionnel de 55.000 nouveaux cas en 24 heures a été atteint cette semaine. Les autorités sont en alerte maximale et le risque d'un confinement se profile. Le fonctionnement des services judiciaires est suspendu pour un mois à Hong Kong, signe que la situation est grave. La ville de plus de 7,5 millions d'habitants a enregistré plus de 50.000 nouveaux cas de Covid-19 pour le troisième jour consécutif, ont annoncé les autorités vendredi. Du 26 février au 4 mars, près de 131 admissions à l’hôpital en moyenne ont été enregistrées en Belgique chaque jour pour cause de coronavirus, en baisse de 24% par rapport à la période de référence précédente, selon les données de l’Institut de santé publique, Sciensano, publiées samedi. Au total, 2.056 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-18% en une semaine), dont 217 traitées aux soins intensifs (-13%). Le Covid Safe Ticket (CST), l'équivalent belge du pass sanitaire, ne sera d’ailleurs plus demandé dans les restaurants, les cafés et lors d'évènements, à partir de ce lundi. Parmi les autres mesures levées figure également l'obligation du port du masque dans l'enseignement. Le masque doit cependant toujours être porté dans les établissements de soins, comme les hôpitaux et les maisons de repos, ainsi que dans les transports en commun. Officiel. Covid-19 au Maroc: allègement des mesures de contrôle à l'arrivée dans les aéroports Le président irlandais, Michael D. Higgins, 80 ans, a été testé positif au Covid-19 et souffre de symptômes «légers», a indiqué vendredi un porte-parole. Le chef de l'Etat et sa femme Sabina, tous les deux positifs, «vont s'isoler pendant les sept prochains jours», a précisé ce porte-parole. «Le Président, tout en s'isolant, continue de télétravailler», a-t-il ajouté. Le Président exerce des fonctions essentiellement protocolaires en Irlande. Les effets de la pandémie se font encore sentir dans les hôpitaux américains alors même que le nombre de patients infectés par le virus diminue: la solution saline, l'un des composants les plus élémentaires des soins hospitaliers, se fait rare en raison de problèmes de production, de pénuries de matériel lié à la vaccination et le manque du personnel contaminé au Covid-19. Le Brésil est sorti de la récession au dernier trimestre 2021 et la première économie d'Amérique latine a renoué avec la croissance l'an dernier, avec un rebond du PIB de 4,6% qui a compensé le recul de 2020 lié à la crise du coronavirus. Ces données rendues publiques vendredi par l'institut de statistiques sont conformes aux attentes des analystes, après le plongeon de -3,9% de 2020. Pour l'année 2022, les experts consultés pour la dernière enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale tablent sur une croissance faiblarde de seulement 0,3%. Covid-19 au Maroc: 74% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées La pandémie a fait officiellement au moins 5.978.400 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur près de 440 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (957.988), devant le Brésil (651.255), l'Inde (514.589) et la Russie (354.787). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami