Covid-19 au Maroc: 787 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 décès et 14.861 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Six décès, 787 nouveaux cas de contamination et 1.472 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 14.861, alors que plus de 6,59 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 32 cas de contamination, 9 guérisons et aucun décès. Le pays totalise 266.424 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.769 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 123 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.763 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès. Nouveaux confinements en Chine où le nombre de cas de Covid augmente La Chine a enregistré samedi son plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis mai et des millions de personnes à travers le pays passaient le week-end en confinement en application de la stricte politique «zéro covid». Un total de 450 cas de Covid-19, pour la plupart asymptomatiques, a été enregistrés samedi au plan national, contre 432 la veille, selon les autorités. Cette augmentation des cas a entraîné cette semaine l’adoption de nouvelles restrictions dans plusieurs régions du pays. Lanzhou, la capitale de la province de Gansu (nord-ouest), a ordonné mercredi à ses 4,4 millions d’habitants de rester chez eux. Un des comtés de la province d’Anhui (est) est confiné depuis vendredi. Sept cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans l'équipe de marathon japonaise présente aux Mondiaux d'athlétisme de Eugene (Oregon), incluant deux athlètes, ont annoncé samedi World athletics et la fédération japonaise. «Le cluster comprend deux athlètes, quatre membres du staff des épreuves d'endurance et le coach principal de l'équipe», écrivent les deux institutions dans un communiqué commun. «World athletics, les organisateurs et la fédération japonaise travaillent de concert pour éviter que les autres membres de la délégation ne se trouvent dans les mêmes espaces que les autres délégations», précise le communiqué. Le protocole Covid de l'évènement demandait à tous les participants de présenter un test négatif la veille de leur arrivée à Eugene, sans obligation de se tester ensuite. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? La pandémie a fait officiellement au moins 6.386.271 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.048.693), devant le Brésil (675.145), l'Inde (525.660) et la Russie (381.835). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami