Covid-19 au Maroc: 78 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 571 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait son escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef EL Haffre / MAP

Un décès, 78 nouveaux cas de contamination et 77 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 571, alors que plus de 6,08 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 24 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 7 guérisons. Le pays totalise 265.585 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.214 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.67- guérisons. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants Le port du masque, ainsi que la quarantaine, ne seront plus obligatoires en Pologne à partir du 28 mars, compte tenu de la baisse des infections Covid-19, a annoncé jeudi le ministre de la Santé. «Tant la situation internationale que les perspectives et les prévisions à notre disposition sont positives, c'est-à-dire que nous prévoyons que d'ici fin avril, nous aurons une réduction significative des infections et des hospitalisations», a déclaré à la presse Adam Niedzielski. Selon les nouvelles dispositions, le port du masque ne sera obligatoire que dans les établissements médicaux ou les pharmacies. Le ministre recommande cependant le port de masque lors d'importants rassemblements. En France, le nombre de tests de dépistages du Covid-19 a augmenté pour la deuxième semaine consécutive, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé, mais pharmaciens et biologistes assurent disposer de bras et de stocks suffisants. Covid-19: les contaminations en France continuent de progresser sur une semaine La reprise est nette: entre le 14 et le 20 mars, près de 3 millions de tests antigéniques et PCR ont été réalisés, contre un peu plus de 2,5 millions la semaine précédente, précise la Direction des statistiques (Drees) dans un communiqué. Ce regain de demande intervient au moment où l'épidémie repart: le nombre moyen de cas positifs a doublé en trois semaines, de 52.000 début mars à 104.000 mercredi. Les autorités sanitaires du Québec, deuxième plus grande province canadienne en population, ont recommandé mercredi une quatrième dose de vaccin anti-Covid-19 aux octogénaires et aux personnes les plus vulnérables. «On rend cette dose supplémentaire disponible pour les personnes (...) qui pourraient être exposées à une baisse de l'efficacité vaccinale dans un contexte où il y a plus de contagion», a déclaré en conférence de presse le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau. Comme ailleurs dans le monde, le Québec observe «une hausse des cas et une hausse des hospitalisations». Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.127.580 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.001.175), devant le Brésil (658.067), l'Inde (516.703) et la Russie (365.802). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami