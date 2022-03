Covid-19 au Maroc: 70 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 604 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

1 décès, 70 nouveaux cas de contamination et 59 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 604, alors que plus de 6 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 13 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 1 décès et 19 guérisons. Le pays totalise 265.524 cas de contamination, dont 6.8711 décès et 178.156 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 guérisons ont été enregistrées, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.660 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.665 guérisons. Covid-19: le Maroc ne compte pas renoncer à l'obligation de présenter un test PCR pour accéder au territoire national La Chine, qui subit sa plus grande recrudescence de coronavirus depuis le début de la pandémie, a dit avoir enregistré ses deux premiers morts du Covid-19 depuis plus d’un an, samedi 19 mars 2022. Ces deux décès, officialisés par la Commission nationale de la santé, sont survenus dans la province de Jilin au nord-est du pays. Dans le même temps, le pays a enregistré samedi 4.051 nouvelles infections. Le pays, où les premiers cas de coronavirus sont apparus à la fin de 2019, a ensuite gardé l’épidémie sous contrôle grâce à un contrôle strict des frontières, de longues quarantaines et des confinements ciblés. Mais le variant Omicron, hautement contagieux, est venu menacer cette stratégie, obligeant les autorités à confiner des villes comme le centre technologique Shenzhen et ses 17,5 millions d’habitants dans le sud de la Chine. La deuxième économie du monde, qui enregistrait moins de 100 cas par jour il y a encore trois semaines, annonce plus d’un millier de nouvelles infections quotidiennes depuis une semaine. Covid-19 en Chine: des millions de personnes confinées face à une flambée de cas record en deux ans La pandémie a fait officiellement au moins 6.034.102 morts et plus de plus de 443.618.423 cas dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Au vendredi 18 mars 2022, le virus Covid-19 touche 443.618.423 (+454.988) cas confirmés et a fait au total 6.034.102 (+1.934) morts dans le monde. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (996.072), devant le Brésil (656.487), l'Inde (512.312) et la Russie (363.039). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune