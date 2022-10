Covid-19 au Maroc: 7 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 186 cas actifs

Aucun décès, 7 nouveaux cas de contamination et 32 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 186, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’aucun nouveau cas de contamination et d’aucun décès. Le pays totalise 270.771 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.380 guérisons. En Tunisie, 114 cas de contamination et 126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.146.044 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.861 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 29 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.223 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters La société bio-pharmaceutique américaine Pfizer prévoit de quadrupler le prix de son vaccin contre le COVID-19 pour atteindre entre 110 et 130 dollars par dose une fois le programme d'achat du gouvernement américain arrive à terme au début de l'année prochaine, a indiqué la compagnie. Le gouvernement fédéral paie actuellement environ 30 $ la dose, puis distribue gratuitement le vaccin au public. Pfizer a signé en juin un accord de 3,2 milliards de dollars avec l'administration Biden pour 105 millions de doses. Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré qu'ils prévoyaient de transférer les vaccins, les tests et les traitements COVID-19 sur le marché commercial au cours de l'année prochaine. Pfizer a affirmé qu’elle s'attend à ce que le marché du vaccin Covid-19 soit à peu près de la taille du marché du vaccin contre la grippe sur une base annuelle pour les adultes. Convoqué pour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19 devant la Cour de justice de la République (CJR), l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a échappé à une mise en examen et été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté dans ce dossier. A l'issue d'un interrogatoire de première comparution, les trois juges de la commission d'instruction de la CJR ont placé le maire du Havre sous le statut intermédiaire de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, a indiqué samedi une source proche du dossier à l'AFP, confirmant une information de Franceinfo. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Contacté par l'AFP, son avocat, Me Emmanuel Marsigny, n'a pas souhaité faire de commentaires. Les magistrats envisageaient initialement de le mettre en examen, mais ont finalement estimé qu'ils n'avaient pas à ce stade réuni les indices graves ou concordants nécessaires pour engager des poursuites. S'il n'est pas mis en examen ultérieurement, Édouard Philippe ne pourra pas être renvoyé devant la formation de jugement de la CJR, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Sa convocation devant la CJR avait été annoncée pour le 24 octobre mais l'interrogatoire a été avancé d'une semaine. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.092.606), devant le Brésil (697.581), l'Inde (528.957) et la Russie (389.449). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

