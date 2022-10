Covid-19 au Maroc: 7 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 132 cas actifs

Une infirmière prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 7 nouveaux cas de contamination et 37 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 octobre 2022, alors que plus de 6.826.979 personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination, aucun décès et 3 guérisons. Le pays totalise 270.701 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.332 guérisons. En Tunisie, 143 cas de contamination, 5 décès et 351 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.829 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.616 guérisons depuis mars 2020. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques En Mauritanie, 14 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.908 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Interrogée mardi 4 octobre sur RMC sur un possible retour du port du masque obligatoire dans certains lieux en France, Brigitte Autran, la présidente du nouveau Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), a répondu: «le Covars étudie ce point avec différents modèles. L’ensemble des pays européens, les Etats-Unis, l’Amérique du Nord étudient également ce point». «Oui, c’est à l’étude, confirme quelques heures plus tard le ministre français de la Santé, François Braun, sur RTL. Recommander le masque à nos concitoyens lorsqu’ils sont dans des lieux un peu bondés, c’est tout à fait normal que ce soit dans les réflexions actuelles de ce conseil». Mais le gouvernement semble surtout miser sur la sagesse des Français. «Je veux faire confiance aux Français, je veux [qu’ils] reprennent les gestes barrières», indique également le ministre. Tout en ajoutant: «mon rôle est de protéger nos concitoyens et de protéger les plus fragiles. Donc, je ne m’interdis rien». Gestes barrières et vaccination sont plus que jamais de rigueur. L'épidémie de Covid-19 en France reste active, avec une hausse des hospitalisations et des contaminations pendant sa vague de rentrée, débutée en septembre. Selon les derniers bilans de l'agence Santé publique France, la circulation du Covid-19 a progressé «fortement sur l'ensemble du territoire métropolitain, en particulier chez les plus âgés». 61.121 nouveaux cas ont été comptabilisés vendredi 7 octobre. Ce qui correspond à une augmentation de 26,6% par rapport aux chiffres une semaine plus tôt. Environ 16.800 personnes sont hospitalisées des suites du Covid-19. Les passages aux urgences pour des suspicions de Covid-19 sont aussi hausse avec 3890 occurrences, contre 3660 une semaine plus tôt. Concernant les décès en hôpital, établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) et établissements et services médico-sociaux (ESMS), ils sont en hausse de 10% sur une semaine, avec 217 cas. Production de vaccins: bientôt l'assemblage de la première unité de production de l'usine de Benslimane La pandémie a fait officiellement au moins 6.560.582 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.087.873), devant le Brésil (686.895), l'Inde (528.799) et la Russie (388.097). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami