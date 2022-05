© Copyright : DR

Kiosque360. Un lot de 128 modules et équipements est actuellement en route vers le Maroc. Une fois assemblés, ils vont constituer la première unité de production du complexe industriel de Benslimane. L’opération prend fin dans un peu plus de deux mois. Explications dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdadat Al Maghribia.

La première unité de production du vaccin du complexe industriel de Benslimane, dont le coup d’envoi des travaux de construction a été donné par le Souverain en janvier, est en passe d’entrer en activité. Le projet avance, en effet, à grands pas, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 16 mai.

Citant des sources proches du dossier, le quotidien affirme que l’usine en question s’apprête à réceptionner, dans quelques semaines, le matériel nécessaire au montage de sa première unité dénommée «Lion I». Cette première unité est dédiée au remplissage aseptique et au conditionnement de vaccins. Les équipements la composant viennent d’être embarqués en Chine et devraient arriver au Maroc vers le milieu du mois de juin, précise le quotidien.

Selon les mêmes sources, il s’agit d’un total de 128 modules et des équipements de production de haute technologie qui ont été chargés dans un navire spécialement affrété à ce effet et qui sont actuellement en route vers le Maroc. Une fois la cargaison arrivées dans notre pays, il sera procédé à l’assemblage des modules et des équipements de production par des ouvriers spécialisés japonais lesquels se déplaceront spécialement au Maroc. Des équipements complémentaires vont suivre immédiatement après. Il seront d’ailleurs envoyés vers fin mai, note le quotidien.

D’après le journal, l’opération de l'assemblage des modules et des équipements sera achevée vers la fin du mois de juillet prochain. Cette opération sera suivie, juste après, par le processus de qualification de l'usine et la fabrication des lots d'essai. Il s’agit là, relève le quotidien, d’un transfert élargi et progressif de technologie et d’expertise dans notre pays et qui fera du Royaume, dans les cinq années à venir, une locomotive au niveau africain de l’industrie de pointe et de la recherche avancée dans les domaines biotechnologique et pharmaceutique.

En parallèle avec la construction et le démarrage de la production de la première ligne, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, la construction de l'infrastructure qui recevra l'usine, confiée à l'entreprise Jesa, ainsi que la mise en place de l'infrastructure informatique vont se poursuivre.

Le projet Lion I dédié au remplissage aseptique et au conditionnement est porté, rappelle le quotidien, par l'entreprise marocaine Sensyo Pharmatech. Cette phase du projet a pour finalité de construire une capacité installée de plus de 120 millions d'unités d'ici fin 2022. Il s’agit de flacons et de seringues préremplies. Cette capacité est équivalente à une production comprise entre 300 et 450 millions de doses de vaccins, tous types de vaccins confondus. Sensyo Pharmatech sera la plus grande unité de production en termes de capacités de production de vaccins au niveau africain. Elle comptera parmi les cinq plus grandes plateformes du genre dans le monde. Cette unité va installer trois lignes à grande vitesse d'ici fin août, il s’agit des flacons liquide, du lyophilisat et des seringues préremplies.

Pour ce qui est des étapes de ce projet, le quotidien évoque la mise en place, juillet prochain, des deux lignes de production (liquide et lyophilisé). Un mois plus tard, en août 2022, il est prévu la mise en place de la ligne des seringues préremplies. Durant la période octobre-novembre 2022, on va assister à la production des lots industriels de validation.

Fin 2022, aura lieu le démarrage de la fabrication des lots industriels. Au cours des années 2023-2024, le portefeuille de vaccins fabriqués au Maroc sera étendu. Les transferts de technologie permettront non seulement d’atteindre l’autosuffisance avec la fabrication au niveau local de tous les vaccins nécessaires, mais également leur exportation vers d’autres pays notamment en Afrique. A terme, conclut le quotidien, le Maroc va assurer non seulement sa souveraineté vaccinale mais également celle de tout le continent africain.