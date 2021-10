Covid-19 au Maroc: 7 décès en 24 heures, 269 nouvelles contaminations, et 5.960 cas actifs

Une professionnelle de la santé remplit une seringue avec la formulation liquide d'un vaccin anti-Covid-19, le 29 juillet 2021 à Rabat.

© Copyright : MAP

7 décès, 269 nouveaux cas de contamination et 198 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.960, alors que plus de 20,92 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 17 octobre 2021 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 93 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 68 guérisons. Le pays totalise 205.199 cas de contamination, dont 5.870 décès et 140.687 guérisons. En Tunisie, 100 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 198 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 710.773 cas de contamination, dont 25.085 décès et 684.116 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 54 nouveaux cas de contaminations et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 36.645 cas de contamination au Covid-19, dont 788 décès. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé appelle à l'accélération du rythme de la campagne de vaccination La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.891.684 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT. Plus de 240.314.450 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. La Russie a dépassé samedi la barre symbolique du millier de décès quotidiens dus au Covid-19, signe d'une épidémie en pleine explosion sur fond de vaccination poussive de la population et de mesures de restriction très limitées. Le décompte officiel du gouvernement fait état de 1002 décès et de 33.208 nouvelles contaminations, des records pour le troisième jour consécutif. Covid-19 au Maroc: 92% de la population carcérale d'ores et déjà vaccinée Au Danemark, où les restrictions pour lutter contre la pandémie ont été levées début septembre, les autorités sanitaires vont proposer à tous une troisième dose de vaccin anti-Covid, a indiqué le ministre de la Santé. Les voyageurs vaccinés contre le coronavirus arrivant en Angleterre pourront à partir du 24 octobre effectuer au deuxième jour après leur arrivée un test antigénique, moins coûteux et plus rapide qu'un test PCR, a annoncé le gouvernement britannique. Cette mesure entre en vigueur à temps pour la semaine des vacances scolaires d'automne, qui commence le 25 octobre. Elle exclut néanmoins les passagers en provenance des pays classés à risque, figurant sur la liste rouge. Après plus de dix-huit mois de fermeture des frontières, les Etats-Unis les rouvriront le 8 novembre aux millions de voyageurs qui ne pouvaient plus les franchir à cause de la pandémie, mais à condition qu'ils soient vaccinés.

Par Nisrine Zaoui