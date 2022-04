© Copyright : MAP

0 décès, 68 nouveaux cas de contamination et 52 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 789, alors que plus de 6.179.452 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas infectés par le Covid-19. Le pays totalise 265.720 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.319 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, un cas de contaminations a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.671 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons.

Plus des deux tiers des Africains ont été contaminés par le Covid-19 depuis le début de la pandémie. C’est 97 fois plus que les cas confirmés déclarés officiellement, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiée jeudi 7 avril.

Selon cette étude, en septembre 2021, 800 millions d’Africains avaient été exposés au SARS-CoV-2, alors que 8,2 millions de cas avaient été signalés. L’OMS considère que la sous-estimation des infections réelles se produisait partout, mais qu’elle était plus importante en Afrique. A l’échelle mondiale, les infections réelles étaient 16 fois plus nombreuses que les cas confirmés, a-t-elle précisé.

L’Afrique a, à ce jour, entièrement vacciné 209 millions de personnes, soit 16 % de sa population. L’OMS et d’autres agences tentent d’augmenter les taux de vaccination mais se heurtent à un faible taux d’adhésion, dû en partie à l’idée que la vaccination est moins utile parce que le variant Omicron, désormais dominant, est moins virulent.

L’Organisation affirme que la vaccination des personnes ayant déjà été infectées confère une meilleure protection que celle offerte par la seule immunité induite par l’infection.

Face à la vague actuelle d’Omicron en France, et à l’affaiblissement progressif de la protection assurée par les deux premières doses et le rappel vaccinal, une injection supplémentaire est désormais proposée aux personnes âgées de 60 à 79 ans. Depuis le 14 mars, les personnes âgées de plus de 80 ans étaient déjà invitées à présenter une quatrième fois leur épaule afin de recevoir le précieux cocktail à base d’ARN messager. Place donc aux plus jeunes.

Confrontée à la pire vague du virus en Chine depuis le début de l’épidémie, Shanghai, la capitale économique du pays, est en confinement total ou partiel depuis deux semaines. En vertu de mesures sanitaires très strictes, les 25 millions de Shanghaïens sont contraints de rester chez eux.

Les autorités chinoises continuent de défendre leur stratégie «zéro COVID-19», avec des confinements dès l’apparition de quelques cas. À Shanghai, elles ont mis en place un temps une politique très controversée consistant à séparer les enfants positifs au coronavirus de leurs parents déclarés négatifs, qu’elles ont assouplies face aux critiques.

La Chine mène une politique de confinement rapide, de tests de masse et de restrictions de voyages pour enrayer la propagation du virus.

Shanghai, sous l’effet d’une vague alimentée par le variant Omicron, a fait état dimanche d’un nombre record de 24 943 nouvelles infections, pour la plupart asymptomatiques, représentant plus de 90 % du total national.

Les autorités ont préparé des dizaines de milliers de nouveaux lits dans plus de 100 hôpitaux de fortune dans le cadre d’une politique d’isolement de toute personne testée positive au virus, qu’elle présente ou non des symptômes.

De nombreux habitants ont commencé à s’irriter des restrictions et exprimé leur colère via les réseaux face aux pénuries de nourriture et aux mesures draconiennes prises pour endiguer l’épidémie.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.202.471 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.012.131), devant le Brésil (661.270), l'Inde (521.695) et la Russie (371.716).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.