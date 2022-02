Covid-19 au Maroc: 636 nouvelles contaminations en 24 heures, 22 décès et 10.195 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

22 décès, 636 nouveaux cas de contamination et 1.640 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 10.195, alors que plus de 5,27 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 17 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 424 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 9 décès et 338 guérisons. Le pays totalise 262.994 cas de contamination, dont 6.762 décès et 175.704 guérisons. En Tunisie, 2.754 nouveaux cas de contamination, 26 décès et 5.653 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 974.214 cas de contamination, dont 27.295 décès et 909.992 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 7 nouveaux cas de contaminations ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.584 cas de contamination au Covid-19, dont 973 décès. Covid-19 au Maroc: voici le taux de couverture vaccinale, par tranche d'âge Le monde est désormais de mieux en mieux préparé à affronter les nouveaux variants du Covid-19 avec lesquels il faudra vivre pendant encore des années, a assuré jeudi Ugur Sahin, patron du laboratoire BioNTech, à l'origine du premier vaccin à ARN messager. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a, quant à lui, exhorté, jeudi, les pays du G20 à verser en urgence les 16 milliards de dollars qui manquent encore pour financer son plan actuel de lutte contre la pandémie de Covid-19, alors que s'ouvrait une réunion de deux jours des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales en Indonésie. Au menu des discussions figure notamment la nécessité d'une meilleure préparation face à de futures pandémies et la création d'un fonds dans lequel l'OMS aurait un rôle central de coordination. Le Japon va alléger ses restrictions strictes aux frontières pour permettre aux étudiants et travailleurs étrangers d'entrer dans le pays, mais les touristes resteront bannis pour l'heure en raison de la pandémie, a annoncé jeudi le Premier ministre, Fumio Kishida. Le nombre de nouveaux arrivants quotidiens restera plafonné, mais le quota sera porté à 5.000 personnes par jour, contre 3.500 actuellement. Le Japon a fermé ses frontières à partir de mars 2020, empêchant même initialement des étrangers ayant un statut de résident du pays de revenir. Covid-19: les bébés de mères vaccinées durant leur grossesse bien protégés contre les hospitalisations Toutes les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus en République dominicaine, qui compte 10,5 millions d'habitants, ont été suspendues mercredi, a annoncé le président, Luis Abinader. Les mesures telles que l'utilisation de masques, la nécessité de présenter le certificat de vaccination pour accéder à tous les lieux ou les restrictions dans les espaces publics relèvent désormais de la responsabilité individuelle de chacun, a dit le chef de l'Etat. Après deux ans de pandémie, Air France-KLM s'est dit, jeudi, optimiste pour l'avenir, mais entend d'abord solder les conséquences du Covid-19 qui lui a encore fait perdre 3,3 milliards d'euros en 2021, en lançant une nouvelle recapitalisation avec l'aide de la puissance publique. La perte nette du groupe aérien franco-néerlandais est inférieure de moitié à celle de 2020 (7,1 milliards d'euros), mais sa dette nette reste très élevée, à 8,2 milliards. Après deux années dans le rouge, l'avionneur européen Airbus a publié un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros, battant son record de 2018 (3,1 milliards) alors qu'il produisait près d'un quart d'avions en plus. L'avionneur renoue avec le versement d'un dividende après l'avoir supprimé ces deux dernières années. Covid-19 au Maroc: 75,3% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées La pandémie a fait officiellement plus de 5.848.104 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (928.519), devant le Brésil (640.774), l'Inde (510.413) et la Russie (343.173). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie et la Macédoine du Nord. L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

Par Majda Benthami