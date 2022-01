Covid-19 au Maroc: 6.050 nouvelles contaminations, 11 décès et 22.457 cas actifs

Un agent de santé en tenue de protection se tient à l'intérieur d'une des pièces médicalisées de l'hôpital de campagne de Laâyoune, dédié au traitement de cas de Covid-19 et opérationnel depuis le 15 octobre 2021.

11 décès, 6.050 nouveaux cas de contamination et 1.734 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 22.457, alors que plus de 22,96 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 6 janvier 2022 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 462 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 7 décès et 252 guérisons. Le pays totalise 220.415 cas de contamination, dont 6.310 décès et 151.347 guérisons. En Tunisie, 2.302 nouveaux cas de contamination, 11 décès et 315 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 733.379 cas de contamination, dont 25.617 décès et 697.537 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1.149 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 68 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 44.646 cas de contamination au Covid-19, dont 39.449 guérisons et 876 décès. Covid-19 au Maroc: à Casablanca, le collège et le lycée Louis Massignon fermés à partir de ce jeudi 6 janvier 2022 Après trois jours de débats tumultueux, alimentés par des propos polémiques du président français Emmanuel Macron, prêt à «emmerder» les non-vaccinés, l'Assemblée nationale a adopté jeudi, en première lecture, le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué dans la nuit devant la Chambre que «5% des patients hospitalisés» en France disposaient de faux passes sanitaires et n'étaient pas vaccinés. Autre décision en France, les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud et disposant d'un schéma vaccinal complet ne sont plus soumis à une quarantaine de dix jours, selon un décret publié jeudi. Le numéro un mondial de tennis, Novak Djokovic, non-vacciné contre le Covid-19, menacé d'expulsion par l'Australie qui lui a refusé l'entrée et a annulé son visa, a obtenu un sursis jusqu'à lundi, nouvel épisode d'une saga qui a viré à l'incident diplomatique. Le Serbe, qui n'a jamais caché son scepticisme à propos de la vaccination et qui a obtenu une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie, est retenu par les services d'immigration à Melbourne depuis son arrivée mercredi soir. Il a contesté en justice la décision des autorités de lui refuser l'entrée. Le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, a dénoncé «une chasse politique». La Bolivie a atteint un nouveau record, avec plus de 10.000 habitants infectés au Covid-19 mercredi, soit un test sur deux positifs. Covid-19 au Maroc: bientôt la fin du cauchemar? La région peuplée de Santa Cruz, dans l'est du pays, est l'épicentre de la pandémie et le maire de la ville, qui compte près de deux millions d'habitants, envisage d'instaurer un confinement. Le président panaméen, Laurentino Cortizo, a décrété mercredi l'obligation de se vacciner contre le Covid-19 pour tous les fonctionnaires du pays. En moins d'un mois, le nombre quotidien de contaminations a bondi de quelques centaines à plus de 4.300. Des rassemblements de campagne ont été annulés jeudi dans le centre de l'Inde face à une soudaine flambée des cas, imputée au variant Omicron, le nombre de nouvelles contaminations ayant presque triplé en deux jours. L'Inde a recensé au total plus de 90.000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, Bombay, la capitale financière du pays, enregistrant un record depuis le début de la pandémie avec 15.166 nouvelles contaminations en 24 heures. Omicron bouscule le monde du spectacle et du sport, record d'infections en France Le Brésil a donné son feu vert à la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans dans un contexte de forte hausse des cas et de polémique depuis son approbation par les autorités sanitaires. La pandémie a fait au moins 5.463.970 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 832.148 morts, suivis par le Brésil (619.513), l'Inde (482.876) et la Russie (313.817). La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, avec 6.677.680 ces sept derniers jours. L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

