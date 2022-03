Covid-19 au Maroc: 60 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 2.284 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

2 décès, 60 nouveaux cas de contamination et 453 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.284, alors que plus de 5,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 41 nouveaux cas infectés par le Covid-19, un décès et 41 guérisons. Le pays totalise 265.227 cas de contamination, dont 6.853 décès et 177.827 guérisons. En Tunisie, 1.912 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 902 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.005.617 cas de contamination, dont 27.922 décès et 966.531 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination, a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.646 cas de contamination au Covid-19, dont 980 décès et 57.616 guérisons. Covid-19: la fin de la vague Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie, met en garde le ministère L'Arabie saoudite a annoncé samedi la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, en dispensant notamment les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage, une mesure qui devra faciliter le pèlerinage musulman à La Mecque. Cité par l'agence de presse officielle SPA, un responsable du ministère de l'Intérieur a affirmé que «dès samedi, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur et la distanciation sociale ne sera plus exigée dans les espaces publics, y compris dans les mosquées». Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les lieux clos. Le royaume saoudien, qui abrite les deux principaux lieux saints de l'islam, La Mecque et Médine, a également levé l'exigence de présenter un test de dépistage négatif aux voyageurs vaccinés, ainsi que l'obligation de s'isoler à leur arrivée. Covid-19 au Maroc: 74% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées En France, moins de contaminations, moins de personnes en soins critiques et moins de morts: la vague de Covid-19 continue sa lente décrue, selon les données quotidiennes des autorités sanitaires publiées samedi, à 10 jours de la levée de l'essentiel des restrictions sanitaires. Au cours des dernières 24 heures, 57.789 nouveaux cas ont été enregistrés, selon l'agence Santé publique France, contre 60.225 la veille. Avec ce chiffre, la moyenne sur sept jours, qui donne une idée de l'évolution réelle de l'épidémie, décline à 52.173 cas, contre 63.131 cas il y a sept jours. Officiel. Covid-19 au Maroc: allègement des mesures de contrôle à l'arrivée dans les aéroports La pandémie a fait officiellement au moins 5.978.400 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur près de 440 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (957.988), devant le Brésil (651.255), l'Inde (514.589) et la Russie (354.787). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune