© Copyright : DR

6 décès, 424 nouveaux cas de contamination, et 400 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.461, alors que plus de 21,41 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du 23 octobre 2021

© Copyright : Ministère de la Santé

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 84 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 61 guérisons. Le pays totalise 205.683 cas de contamination, dont 5.883 décès et 141.078 guérisons.

En Tunisie, 233 nouveaux cas de contamination, 11 décès et 181 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 711.397 cas de contamination, dont 25.132 décès et 684.968 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 46 nouveaux cas de contamination et 36 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 36.866 cas de contamination au Covid-19, dont 35.622 guérisons et 791 décès.

Plus de 18.000 nouveaux décès y ont été signalés, soit un taux similaire à celui de la semaine précédente.

À l’exception de la région européenne qui, pour la troisième semaine consécutive, a signalé une augmentation des nouveaux cas de Covid-19 (augmentation de 7% par rapport à la semaine précédente), toutes les autres régions ont signalé une baisse», a détaillé l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique hebdomadaire.

La plus forte diminution du nombre de nouveaux cas hebdomadaires a été signalée par la région africaine (18%), suivie de la région du Pacifique occidental (17%).

La plus forte baisse du nombre de nouveaux décès hebdomadaires a été aussi signalée par le continent africain, avec une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente, et par l’Asie du Sud-Est (baisse de 19%).

En effet, l’épidémie reprend fortement dans la région européenne. Plus de la moitié des pays de cette région (35/61; 57%) ont enregistré une augmentation du nombre de nouveaux cas hebdomadaires.

Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalés par le Royaume-Uni. Avec 283.756 nouvelles infections, il s’agit d’une augmentation de 14%. Suivent la Russie (217.322 nouveaux cas; soit une hausse de 15%) et la Turquie (213.981 nouveaux cas; chiffres similaires à ceux de la semaine dernière).

S’agissant du bilan mortel, la plus forte augmentation des décès a été observée au Luxembourg (200%), au Danemark (83%) et en Slovaquie (82%). Les plus grands nombres de nouveaux décès ont été signalés par la Russie (6.897 nouveaux décès; soit une augmentation de 6%). Suivent d’autres pays d’Europe de l’Est comme la Roumanie (2360 nouveaux décès; soit une hausse de 27%) et l’Ukraine (2140 nouveaux décès ; soit une augmentation de 25%).

Au total, l’Europe recense, à ce jour, plus de 73,8 millions de cas dont 1.387.156 morts.

Selon l’OMS, les régions rapportant les taux d’incidence hebdomadaire des cas les plus élevés pour 100.000 habitants ont été la région européenne (145,6 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et les Amériques (79,9 nouveaux cas pour 100.000 habitants).

Ces deux mêmes régions ont rapporté les taux d’incidence hebdomadaire des décès les plus élevés, soit 1,9 et 1,8 pour 100.000 habitants, respectivement.

C’est aussi dans ces deux régions de l’OMS que les pays ont recensé le plus grand nombre de nouvelles infections.

Ainsi, le plus grand nombre de nouveaux cas de contamination a été signalé à l’OMS par les États-Unis. Mais, avec 582.707 nouveaux cas, il s’agit d’une baisse de 11% par rapport à la semaine dernière.

Suivent le Royaume-Uni (283.756 nouveaux cas; hausse de 14%), la Russie (217.322 nouveaux cas; augmentation de 15%), la Turquie (213.981 nouveaux cas; nombre similaire à celui signalé la semaine précédente) et l’Inde (114.244 nouveaux cas; baisse de 18%).

De manière générale, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires signalé dans le monde s’est également stabilisé (baisse de 2% par rapport à la semaine précédente), avec des chiffres similaires à ceux de la semaine dernière dans la région européenne (hausse de 4%), la région du Pacifique occidental (hausse de 1%) et la région américaine (baisse de 1%).

De leur côté, l’Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale ont affiché respectivement des baisses de 19% et 8%. Mais la plus forte baisse du nombre de nouveaux décès hebdomadaires a été enregistrée dans la région Afrique, avec une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente.

S’agissant des variants, deux nouveaux pays ont rapporté des cas du Delta. Au total, le variant indien est présent dans 193 pays dans les six régions de l’OMS.

Le variant Alpha (britannique), désormais présent dans 196 pays. Le variant Beta (sud-africain) est recensé dans 145 pays (aucun nouveau pays ajouté), tandis que le variant Gamma est répertorié dans 99 pays.

Plus largement, «l’épidémiologie génétique mondiale actuelle se caractérise par une prédominance du variant Delta, avec une prévalence décroissante des autres variants», selon l’OMS.

Compte tenu de sa transmissibilité plus élevée, le variant Delta a supplanté les autres variants, y compris les autres coronavirus, dans de nombreux pays.

Toutefois, l’Agence sanitaire mondiale continue à observer d’importantes variations au niveau des sous-régions et des pays, notamment dans certains pays d’Amérique du Sud, où la progression du variant Delta a été plus graduelle que celle observée dans d’autres régions, et où d’autres variants (tel que Gamma et Mu) contribuent encore à une grande proportion des échantillons de séquences.