© Copyright : MAP

Dans un communiqué diffusé tard hier dans la soirée, la direction du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina a catégoriquement démenti des allégations publiées sur les réseaux sociaux faisant état du décès d’une étudiante des suites de sa vaccination contre le Covid-19.

Comme annoncé nous vous l'annoncions dans un précédent article, le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech n’est pas à l'origine du décès d’une étudiante à Rabat. En effet, la direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina a réagi hier, par voie de mise au point, aux publications massivement diffusées par certains médias et sur les réseaux sociaux, prétendant qu’une étudiante serait décédée après avoir été vaccinée contre le Covid-19, soulignant qu’il ne s’agit que d’une information «totalement fallacieuse».

Dans sa mise au point, le CHU Ibn Sina a affirmé «qu’une enquête a été menée pour déterminer la cause de la mort de cette étudiante, et qu'aucun lien n'a été établi entre la dose de vaccin injectée et son décès».

La direction du CHU a, dans ce contexte, assuré que «l’opération de vaccination se déroule dans des conditions normales et qu'aucune complication ou décès n'ont été signalés parmi les personnes qui ont été vaccinées dans ce centre».

Selon la même source, ces rumeurs infondées cherchent à semer la brouille autour de l’opération de vaccination, dont l’importance est primordiale pour la protection de la population contre le nouveau coronavirus, affirmant que «de tels comportements répréhensibles ne la découragera pas de poursuivre ses efforts pour faire face à cette pandémie et parvenir à une immunité collective qui permettra un retour à une vie normale».