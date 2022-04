Covid-19 au Maroc: 56 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 600 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Aucun décès, 56 nouveaux cas de contamination et 63 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 600, alors que plus de 6,21 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 19 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination et d’une guérison. Le pays totalise 265.741 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.336 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons. Covid-19 au Maroc: la situation demeure stable à la septième semaine de la troisième période inter-vague L'Argentine a pour la première fois, depuis le début de la pandémie et les premiers décès il y a plus de deux ans, enregistré 24 heures sans mort liée au Covid-19, selon les données du ministère de la Santé. Selon ces données publiées dimanche soir, 428 nouveaux cas de Covid ont été recensées au cours des 24 dernières heures, et aucun décès, ce qui n'était pas arrivé depuis début mars 2020, date du premier mort. Les indicateurs sont en baisse nette et continue, comme le nombre de nouveaux cas quotidiens, encore autour du millier en moyenne il y a une dizaine de jours. A 400 à 500 par jour, il retrouve à présent des seuils pas atteints depuis octobre 2021, juste avant l'arrivée de la vague Omicron, qui avait poussé le nombre de nouveaux cas quotidiens au-delà de 130.000. L'Argentine, qui compte 45 millions d'habitants, a enregistré plus de 128.000 morts attribuées au Covid depuis le début de la pandémie, pour plus de 9 millions de cas. La ville de Shanghai, confinée depuis le début du mois, a annoncé mardi 7 nouveaux décès dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 10 le total des décès dans la capitale économique chinoise. Chine: le bilan du Covid-19 s'alourdit à Shanghai avec 10 morts La mairie avait fait état de ses 3 premiers morts lundi, un bilan étonnamment léger dans une ville qui dénombre chaque jour quelque 20.000 nouveaux cas de contamination. Depuis le début de l'épidémie, initialement détectée dans le centre de la Chine fin 2019, Pékin a réussi à limiter le bilan total à moins de 5.000 morts et moins de 190.000 contaminations, si l'on s'en tient aux chiffres officiels, très inférieurs aux décomptes internationaux. Mais le variant Omicron a frappé de plein fouet les 25 millions d'habitants de Shanghai, placés sous confinement pour une durée indéterminée, dans des conditions parfois spartiates. Un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19, et se préparer aux menaces futures liées à la santé, se tiendra le 12 mai, a annoncé la Maison Blanche, lundi. Cette rencontre, qui aura lieu en virtuel, sera co-présidée par les Etats-Unis, l'Allemagne, actuellement à la tête du G7, l'Indonésie, à la tête du G20, le Sénégal, à la tête de l'Union africaine et le Belize, à la tête de la Caricom (pays des Caraïbes). «Le sommet va redoubler nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aiguë de l'épidémie de Covid-19 et nous préparer à de futures menaces liées à la santé», ont indiqué ces pays dans un communiqué commun publié par Washington. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.224.535 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.015.790), devant le Brésil (662.072), l'Inde (521.996) et la Russie (373.713). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi