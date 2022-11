Covid-19 au Maroc: 56 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 326 cas actifs

Une personne âgée reçoit une dose du vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination de la ville de Salé, le 29 janvier 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 56 nouveaux cas de contamination et 15 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 326, alors que plus de 6,84 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un seul cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.840 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.428 guérisons. En Tunisie, 3 nouveaux cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.593 cas de contamination, dont 29.259 décès et 1.133.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 6 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.380 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Prix, doses disponibles, efficacité... ce qu'il faut savoir sur le vaccin antigrippal Le Nuvaxovid, le vaccin contre le Covid-19 conçu par la société américaine Novavax, ne devrait pas être administré aux personnes de moins de 30 ans, a déclaré mercredi, l'Agence suédoise de santé publique, Folkhalsomyndigheten. Selon des recherches menées en Australie citées par l'Agence, il y a un risque accru d'inflammation de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation des tissus entourant le cœur) en particulier chez les jeunes, en rapport avec la vaccination par Nuvaxovid. La recommandation est faite pour des raisons de précaution et s'applique jusqu'à ce qu'il y ait plus d'informations provenant des études en cours. «Nous suivons la situation de près et attendons plus de données. Mais ceux qui sont plus jeunes et récemment vaccinés avec Nuvaxovid n'ont pas à s'inquiéter», fait savoir la chef de l'unité des programmes de vaccination, Sören Andersson, qui explique, à cet effet, que le risque est très faible et qu'il y a possibilité de continuer avec la prochaine dose avec un autre vaccin. Il est à rappeler que Nuvaxovid n'a pas été beaucoup utilisé en Suède. Au total, cela représente environ 7.000 doses. Le vaccin actuel pour la vaccination des personnes de moins de 31 ans est Comirnaty, de Pfizer/BioNTech. Les autorités chinoises ont décrété mercredi le confinement de la zone autour de la plus grande usine d'iPhone au monde, après la découverte d'un foyer de cas de Covid sur le site industriel. La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine gérée par le groupe taïwanais Foxconn, devra observer un confinement de sept jours, selon un communiqué officiel.

L'usine, qui emploie plus de 200.000 personnes, est affectée depuis mi-octobre par des cas positifs au Covid-19. Des images sur les réseaux sociaux ont montré ce week-end certains employés s'enfuir de l'usine par-dessus un grillage, pour ensuite rentrer à pied chez eux. Mondial 2022: fin des tests Covid avant le départ pour le Qatar La pandémie a fait officiellement au moins 636.584.851 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.096.717), devant le Brésil (688.300), l'Inde (530.461) et la Russie (530.461). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami