Covid-19 au Maroc: 55 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 359 cas actifs

A Tanger, le 14 juillet 2020.

Aucun décès, 55 nouveaux cas de contamination et 60 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 359, alors que plus de 6.8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

© Copyright : DR Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état d’aucun cas de contamination, ni de décès. Le pays totalise 271.229 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.650 guérisons. En Tunisie, 94 nouveaux cas de contamination et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.571 cas de contamination, dont 29.284 décès et 1.134.301guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Pékin dénonce les tests Covid pour les voyageurs venant de Chine et menace de «contre-mesures» Toux, gémissements et difficultés à respirer: dans les hôpitaux débordés de Shanghai, des patients âgés malades du Covid submergent les services d'urgence. Trois ans après l'apparition des tout premiers cas mondiaux de coronavirus sur son territoire, la Chine fait face à une déferlante de malades, depuis la levée le mois dernier des mesures draconiennes de sa politique dite du «zéro Covid». Ces restrictions, qui ont permis à la majorité des Chinois d'être largement épargnés par le virus depuis 2020, suscitaient une frustration grandissante de la population et ont porté un rude coup à l'économie. A Shanghai, l'une des villes les plus riches de Chine, la situation sanitaire est particulièrement critique. Depuis le mois dernier, environ 70% des habitants, soit quelque 18 millions de personnes, auraient contracté le virus, selon les médias officiels. Dans deux hôpitaux de la mégapole, l'AFP a vu mardi des centaines de patients, pour la plupart âgés, allongés sur des brancards au milieu de services d'urgence saturés. Nombre d'entre eux sont reliés à des perfusions ou des bouteilles d'oxygène et sont sous surveillance cardiaque. Pourquoi la vague de Covid en Chine inquiète La plupart sont emmitouflés sous des couvertures, des manteaux épais ou des bonnets de laine. Certains patients semblent inanimés. D'autres sont soignés à l'extérieur du bâtiment, sur le trottoir, faute de place. La pandémie a fait officiellement au moins 6.699.928 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.118.478), devant le Brésil (694.032), l'Inde (530.707) et la Russie (393.853).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.



Par Majda Benthami