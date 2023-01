Covid-19 au Maroc: 55 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 328 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 55 nouveaux cas de contamination et 24 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 328, alors que plus de 6,87 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Un nouveau cas de contamination a été enregistré et aucun décès n’a été déploré, selon le dernier bilan arrêté. Le pays totalise 271255 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.668 guérisons. En Tunisie, 13 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.645 cas de contamination, dont 29.285 décès et 1.134.465 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.429 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Alors que la Chine est confrontée à une flambée de cas de Covid sans précédent depuis trois ans, en raison de la fin de la politique zéro-Covid, l'OMS se veut rassurante: selon l'Organisation mondiale de la santé, le pic de contaminations dans le pays ne devrait pas avoir d'impact «significatif» en Europe, malgré la réouverture des frontières. L'OMS a en effet affirmé ce mardi10 janvier que les variants qui circulent en Chine sont déjà présents sur en Europe. «La hausse actuelle en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans la région européenne», a précisé le directeur régional de l'OMS Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne. Il appelle également les pays européens à seulement prendre des mesures «proportionnées et non discriminatoires» vis-à-vis des voyageurs en provenance de Chine. Officiellement, les tests ne sont plus nécessaires pour voyager depuis ou vers la Chine : les autorités chinoises ont mis un terme dimanche aux quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et ont de nouveau autorisé les Chinois à voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations. Mais l'Union européenne a vivement encouragé cette semaine ses Etats membres à imposer un dépistage réalisé en Chine, avant le vol, ainsi qu'à compléter ce dispositif par des «tests aléatoires» à l'arrivée sur le sol européen. Par précaution, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne ont déjà décrété des mesures identiques. Pékin a condamné l'imposition de ces tests Covid par certains pays, les jugeant «inacceptables» et menaçant de «contre-mesures». Vidéo. Covid-19: plusieurs pays européens se lancent dans la vaccination des enfants L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce de son côté les méthodes controversées de Pékin pour comptabiliser les victimes du Covid. Bien que les hôpitaux chinois soient submergés et les crématoriums saturés, les autorités ne rapportent que très peu de décès liés au Covid-19. La pandémie a fait officiellement au moins 6.716.659 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.121.298), devant le Brésil (694.949), l'Inde (530.722) et la Russie (394.168). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami