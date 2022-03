Covid-19 au Maroc: 52 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 594 cas actifs

Le Croissant-Rouge marocain sensibilise à l'importance du respect des mesures de précaution anti-Covid-19 et incite la population à s'engager dans la campagne de vaccination, le 20 août 2021 à Laâyoune.

Aucun décès, 52 nouveaux cas de contamination et 83 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 594, alors que plus de 6,02 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 15 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 1 décès et 20 guérisons. Le pays totalise 265.511 cas de contamination, dont 6.870 décès et 178.137 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 guérisons ont été enregistrées, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.660 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.665 guérisons. Covid-19: les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus besoin d'un test négatif pour entrer au Canada La métropole technologique de Shenzhen (sud de la Chine) a ordonné la levée partielle des restrictions épidémiques vendredi, notamment dans son port, vital pour l'économie nationale. La décision de la mairie de la ville de 17,5 millions d'habitants, située aux portes de Hong Kong, survient alors que le président Xi Jinping a appelé jeudi à «minimiser» l'impact des mesures anti-Covid-19 sur l'économie chinoise. La cité méridionale, qui rassemble des milliers d'usines de grands noms de la technologie, avait été placée dimanche en confinement total à la suite du dépistage de cas de Covid liés à l'épidémie en cours à Hong Kong. Les transports publics peuvent désormais reprendre, ainsi que les administrations et l'activité économique dans cinq districts de la ville, a annoncé la mairie jeudi soir. La nation insulaire des Samoa, dans le Pacifique, a fermé ses frontières vendredi et se prépare à un confinement national de quatre jours après la détection d'un premier cas de transmission locale de coronavirus. «Toutes les écoles resteront fermées, (...) tout comme les églises et les autres services, à l'exception des services essentiels», a déclaré la Première ministre Fiame Naomi Mata'afa dans un discours à la nation jeudi soir, ajoutant que les rassemblements publics seront également interdits. Covid-19 au Maroc: 72% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées Une femme de 29 ans a été testée positive au Covid-19 jeudi sur l'île principale d'Upolu alors qu'elle se préparait à se rendre aux Fidji, selon la Première ministre. La Thaïlande va dispenser les voyageurs internationaux de présenter un test Covid-19 négatif avant de monter dans un avion à destination du pays, a annoncé vendredi le gouvernement. A partir du 1er avril, l'obligation de présenter un test de dépistage négatif de moins de 72 heures sera supprimée et les visiteurs vaccinés seront simplement testés à leur arrivée en Thaïlande, a déclaré Taweesin Visanuyothin, porte-parole du groupe de travail Covid-19 du Royaume. Les restrictions sur les voyages ont tenu la Thaïlande largement à l'abri du coronavirus dans les premiers stades de la pandémie, mais elles ont plongé dans la crise une industrie touristique cruciale pour l'économie du pays. La Thaïlande enregistre actuellement environ 25.000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, alors que le variant Omicron se propage dans le pays, mais les autorités espèrent que ce nombre diminuera pour pouvoir passer à une phase «post-pandémique» à partir de juillet. Le gouvernement italien a décidé jeudi d'alléger certaines mesures de restrictions prises, mais maintient le port du masque obligatoire dans les lieux clos jusqu'au 30 avril. «Nous maintenons l'obligation du port du masque dans les lieux clos jusqu'au 30 avril. Puis le gouvernement décidera en fonction de la situation épidémiologique», a déclaré le ministre de la Santé, Roberto Speranza, au cours d'une conférence de presse. Covid-19: le Maroc ne compte pas renoncer à l'obligation de présenter un test PCR pour accéder au territoire national La pandémie a fait officiellement au moins 6.087.487 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (996.072), devant le Brésil (656.487), l'Inde (512.312) et la Russie (363.039). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune