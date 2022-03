Covid-19 au Maroc: 51 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 629 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

Aucun décès, 51 nouveaux cas de contamination et 49 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 629, alors que plus de 6,09 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 8 guérisons. Le pays totalise 265.621 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.243 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.676 guérisons. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants Shanghai sera soumise à partir de lundi à un confinement par secteur, face à un rebond de l'épidémie de Covid-19 lié au variant Omicron, a annoncé dimanche le gouvernement de la plus grande ville chinoise. La partie est de la ville sera confinée pour cinq jours afin de permettre le dépistage de sa population, suivie par la partie ouest pour la même durée à partir du 1er avril. Shanghai compte au total 25 millions d'habitants. Hong Kong a annoncé dimanche réduire de moitié la période pendant laquelle elle suspend les vols internationaux transportant des passagers infectés par le Covid-19, sans pour autant répondre aux demandes de l'industrie aéronautique qui souhaitait une suppression totale de cette mesure. Ce mécanisme de suspension spécifique interdit à une compagnie aérienne d'assurer une liaison particulière pendant 14 jours si trois infections ou plus sont détectées sur celle-ci parmi les passagers d'un vol. Le gouvernement a annoncé ce dimanche que la période de suspension serait ramenée de 14 jours à une semaine à compter du 1er avril. Covid-19: le Maroc ne compte pas renoncer à l'obligation de présenter un test PCR pour accéder au territoire national En France, le nombre de personnes testées positives au Covid 19 a encore augmenté, preuve que la 5e vague de l'épidémie est repartie de plus belle, tandis que les hospitalisations ont cessé de baisser, mais ne remontent pas non plus, selon les chiffres publiés samedi par les autorités sanitaires. Santé publique France rapporte 139.517 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, contre 143.571 la veille et 98.104 le samedi précédent. La moyenne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, s'élève à 123.360, contre 86.022 cas sept jours auparavant. Du côté des hôpitaux, les autorités annoncent 20.532 personnes hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19, un chiffre stable par rapport aux jours précédents (20.616 vendredi et 20.440 samedi 19 mars). Le nombre d'admissions à l'hôpital est lui aussi stable (619, contre 620 samedi dernier). Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, comptent 1.481 patients, selon les chiffres publiés samedi. Ils étaient 1.489 vendredi et 1.644 il y a une semaine. Covid-19: les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus besoin d'un test négatif pour entrer au Canada La pandémie a fait officiellement au moins 6.145.549 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.003.425), devant le Brésil (658.812), l'Inde (521.034) et la Russie (367.013). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami