Covid-19 au Maroc: 5 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 165 cas actifs

Une professionnelle de la santé remplit une seringue avec la formulation liquide d'un vaccin anti-Covid-19, le 29 juillet 2021 à Rabat.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 5 nouveaux cas de contamination et 62 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 septembre 2022, alors que plus de 6,77 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination, aucun décès et 12 guérisons. Le pays totalise 270.539 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.181 guérisons. En Tunisie, 1.036 cas de contamination, 8 décès et 1.689 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.144.824 cas de contamination, dont 29.238 décès et 1.130.532 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, deux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.776 cas de contamination, dont 993 décès. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales La Nouvelle-Zélande a décidé lundi de mettre fin à la vaccination obligatoire et au port de masques faciaux et ce, pour la première fois depuis deux ans. Les exigences relatives au port de masques ont été supprimées, sauf dans les établissements de soins de santé et de soins prodigués aux personnes âgées. Seules les personnes positives au Covid-19 seront tenues d'observer une quarantaine de sept jours, les cas contacts étant désormais dispensés de le faire, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. L'obligation vaccinale sera également abandonnée le 26 septembre, a annoncé la Première ministre, Jacinda Ardern, ajoutant que c'est désormais aux employeurs de décider si leurs salariés doivent être vaccinés ou pas. Le gouvernement supprimera aussi l'obligation de vaccination pour les voyageurs internationaux arrivant au pays. Les frontières de la Nouvelle-Zélande ont commencé à rouvrir graduellement à partir de février dernier. Depuis, les restrictions se sont progressivement assouplies. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver A Bruxelles, la campagne de vaccination de cet automne concernant la deuxième injection de rappel du vaccin contre le Covid-19 débutera ce lundi 12 septembre. Cette deuxième injection de rappel n'est pas obligatoire, elle est cependant recommandée pour les groupes de personnes vulnérables parmi lesquelles se trouvent les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités. Tous les citoyens de plus de 50 ans qui ont reçu une invitation pourront se faire vacciner sur rendez-vous à partir du 12 septembre. Toutes les personnes de plus de 18 ans qui le désirent pourront quant à elles bénéficier de la deuxième dose de rappel de vaccination sans rendez-vous à partir du 1er octobre. Des équipes mobiles et des points de vaccination locaux près des pharmacies seront chargés de ces doses de rappel. La pandémie a fait officiellement au moins 6.509.859 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.074.171), devant le Brésil (684.685), l'Inde (528.090) et la Russie (385.069). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune