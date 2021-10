© Copyright : MAP

Le Maroc s’apprête à recevoir ce dimanche 10 octobre 2021, un nouvel arrivage de cinq millions de doses de Sinopharm, a appris Le360 auprès d’un membre du Comité national de la vaccination.

L'information de la réception de ces cinq millions de doses du vaccin développé par Sinopharm nous a été confirmée ce mercredi 6 octobre 2021, par le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

Le Royaume a déjà réceptionné 41,8 millions de doses du vaccin chinois. La précédente livraison remonte au 4 octobre 2021 et comportait 1.273.000 unités.

Ce nouvel arrivage permettra au Maroc de renforcer son stock national de vaccins et d'aller de l’avant dans sa campagne d'injection d'une troisième dose qui cible les frontliners, à savoir les professionnels de santé ainsi que les agents stratégiques, comme les militaires, les policiers, les agents de sécurité et les enseignants.

Sont également concernés par cette opération les habitants, nationaux ou étrangers, complètement vaccinées depuis au moins six mois, en premier lieu les 65 ans et plus, et les individus présentant des pathologies (asthme, diabète, problèmes cardiaques...).

Jusqu'à présent, plus de 22,90 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 19,59 millions affichent un schéma vaccinal complet. Quant à ceux qui ont reçu une troisième dose du vaccin, leur nombre s'élève à 23.318.