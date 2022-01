Covid-19 au Maroc: 5 décès en 24 heures, 4.299 nouvelles contaminations et 14.024 cas actifs

Un infirmier injecte un vaccin anti-Covid-19 à une adolescente dans un centre de vaccination à Al Haouz, le 14 septembre 2021.

5 décès, 4.299 nouveaux cas de contamination et 1.147 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 14.024, alors que plus de 22,94 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 373 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 7 décès et 274 guérisons. Le pays totalise 219.532 cas de contamination, dont 6.928 décès et 150.829 guérisons. En Tunisie, 542 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 345 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 728.802 cas de contamination, dont 25.588 décès et 696.893 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 490 nouveaux cas de contaminations, 6 décès et 55 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 42.672 cas de contamination au Covid-19, dont 39.326 guérisons et 872 décès. Covid-19 au Maroc: un premier décès dû au variant Omicron La pandémie a fait au moins 5.448.314 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 827.749 morts, suivis par le Brésil (619.209), l'Inde (482.017) et la Russie (312.187). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Omicron: Israël va rouvrir ses frontières aux touristes vaccinés Les Etats-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron, ont enregistré un record mondial de plus d'un million de cas quotidiens lundi, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins. Le record enregistré par les Etats-Unis lors des précédentes vagues était de 258.000 cas quotidiens, sur la semaine entre le 5 et le 11 janvier 2021. L'Australie, pour sa part, a enregistré mardi un record de près de 50.000 cas quotidiens, provoquant une ruée de la population sur les tests de dépistage malgré leur coût. Les Philippines vont étendre les restrictions destinées à contenir une hausse des contaminations au coronavirus, aux régions situées autour de la capitale Manille et un total de quelque 25 millions d'habitants sera impacté, a annoncé mardi le gouvernement. Les habitants non vaccinés devront rester chez eux pendant toute la durée des restrictions -en vigueur jusqu'à la mi-janvier- et ne pourront sortir que pour acheter des produits de première nécessité ou pour faire de l'exercice. Faut-il s’inquiéter du «Flurona», co-infection du Covid-19 et de la grippe? La Chine a confiné plus d'un million d'habitants supplémentaires, dans la localité de Yuzhou (centre), après la découverte de trois cas asymptomatiques de Covid-19. A Xi'an (nord), 13 millions d'habitants sont également sous cloche depuis près de deux semaines. La «bulle» sanitaire anti-Covid a été mise en place mardi autour des sites des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, un mois tout juste avant le début des épreuves. Des mesures sanitaires très strictes, dont des tests quotidiens de dépistage du Covid-19, vont être appliquées à l'intérieur de cette zone. Les athlètes et le personnel chinois (volontaires, chauffeurs, cuisiniers...) n'en sortiront pour certains qu'après les Jeux paralympiques (du 4 au 13 mars), après une période de quarantaine.

Par Khalil Ibrahimi