Covid-19 au Maroc: 5 décès en 24 heures, 159 nouvelles contaminations et 3.757 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

5 décès, 159 nouveaux cas de contamination, et 197 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 novembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.757, alors que plus de 22,3 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 98 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 69 guérisons. Le pays totalise 207.254 cas de contamination, dont 5.950 décès et 142.255 guérisons. En Tunisie, 44 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 132 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 712.352 cas de contamination, dont 25.281 décès et 687.018 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 41 nouveaux cas de contaminations, 1 décès et 41 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 37.755 cas de contamination au Covid-19, dont 36.274 guérisons et 802 décès. Covid-19: feu vert du Conseil de la concurrence à l'usine qui fabriquera les vaccins au Maroc Pour la 9e fois depuis le début de la crise du Covid-19, le président, Emmanuel Macron, s'adressera solennellement mardi soir aux Français pour promouvoir le rappel vaccinal face au rebond de l'épidémie et évoquer les priorités de la fin de son quinquennat. A ce stade, seuls 3,4 millions des 7,7 millions de Français éligibles à une troisième dose ont été revaccinés. Plusieurs scénarios sont envisagés. L'exécutif pourrait notamment annoncer la décision de conditionner la dose de rappel au maintien du pass sanitaire pour les plus de 65 ans. Singapour va cesser de prendre en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus qui ont refusé de se faire vacciner, ont annoncé les autorités de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est où le système de santé est sous pression. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi en Nouvelle-Zélande contre les restrictions imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19, mobilisant un important déploiement policier à Wellington. La ville chinoise de Heihe, séparée de la Russie par le fleuve Amour, offre 100.000 yuans (13.500 euros) de récompense pour toute information sur l'origine d'une recrudescence locale des cas de Covid-19. Les militants pro-Covid-19 La Chine a très largement maîtrisé la contagion à l'aide de mesures radicales: dépistage systématique, fermeture des frontières, vaccination. Mais le pays fait face à des reprises sporadiques de l'épidémie, notamment depuis fin octobre dans sa partie Nord. Les autorités réagissent avec fermeté, souhaitant stopper la contamination à l'approche des Jeux olympiques de Pékin en février 2022. La pandémie de Covid-19 a "ravivé" les discours antisémites et donné lieu à "de nouveaux mythes et théories du complot blâmant les juifs" pour la crise sanitaire actuelle, selon un rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux dont le siège est à Vienne en Autriche, paru mardi. Cinq joueurs de la sélection allemande ont été placés en quarantaine après que l'un d'entre eux a été testé positif, a indiqué mardi la fédération allemande de football (DFB). Covid-19: Paxlovid, la nouvelle pilule de Pfizer, efficace à 89% contre les hospitalisations et les décès Le joueur infecté est entièrement vacciné et actuellement asymptomatique, a précisé la DFB, sans dévoiler son identité. Le quotidien Bild affirme qu'il s'agit du défenseur central Niklas Süle, pilier du Bayern Munich. La pandémie a fait plus de 5.053.909 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (755.643), devant le Brésil (609.573) l'Inde (461.389), le Mexique (289.811) et la Russie (249.215). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui