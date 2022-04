Covid-19 au Maroc: 49 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 640 cas actifs

Une personne s'inscrit pour se faire vacciner contre le Covid-19, dans un centre de vaccination de Rabat, où les équipes médicales des Forces Armées Royales (FAR) travaillent aux côtés des équipes médicales du ministère de la Santé, le 29 juillet 2021.

© Copyright : Sarah Kaichouh / MAP

Aucun décès, 49 nouveaux cas de contamination et 64 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 640, alors que plus de 6,2 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 16 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 nouveau cas infectés par le Covid-19, et de 2 guérisons. Le pays totalise 265.738 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.329 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.681 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.687 guérisons. Covid-19: l’Espagne assouplit les conditions d’entrée sur son territoire La Corée du Sud va lever toutes ses restrictions de distanciation physique, a annoncé le gouvernement vendredi. «Le couvre-feu à minuit» pour les commerces et les rassemblements limités à 10 personnes «seront levés à partir de lundi», a annoncé le premier ministre Kim Boo-kyum. Cette décision marque la fin de deux années de restrictions strictes en raison de la pandémie, qui ont mis à rude épreuve les petites entreprises, et laisse entrevoir un retour à la normale en Corée du Sud. Le taux de mortalité lié au Covid-19 est «largement» plus élevé que la moyenne dans des communes qui ont voté majoritairement pour le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro lors de la dernière présidentielle. Les chercheurs ont comparé les résultats de l'élection de 2018 avec les taux de mortalité dans des communes de l'État de Minas Gerais (sud-est), et ont constaté que le coronavirus a fait plus de ravages dans celles où le président Bolsonaro a obtenu le plus de suffrages. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants L'étude, qui a analysé des données du 21 janvier au 10 novembre 2021, a révélé que le taux d'infection était 30% plus élevé dans les communes où Jair Bolsonaro a été choisi par la majorité des électeurs au second tour du scrutin, à 7.600 pour 100.000 habitants. Plusieurs constructeurs automobiles en Chine redoutent un arrêt de leur production, au moment où le confinement de Shanghai et de plusieurs régions met à mal les chaînes d'approvisionnement du pays. La Chine, qui avait depuis deux ans largement maîtrisé sur son sol l'épidémie de Covid-19, fait face depuis le mois dernier à sa pire flambée de cas de toute la pandémie. Plusieurs dizaines de millions de Chinois sont notamment confinés dans le nord-est du pays, berceau de l'industrie automobile, ainsi qu'à Shanghai, la capitale économique. Ces mesures nuisent gravement au transport logistique, aux chaînes d'approvisionnement et ont entraîné la mise à l'arrêt de très nombreuses entreprises. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.219.927 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.015.357), devant le Brésil (661.960), l'Inde (521.776) et la Russie (373.027). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.



Par Maya Zidoune