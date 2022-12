Covid-19 au Maroc: 49 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.141 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Aucun décès, 49 nouveaux cas de contamination et 184 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.141, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.102 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.572 guérisons. En Tunisie, 2 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun cas de décès. Le pays totalise 1.147.072 cas de contamination, dont 29.268 décès et 1.133.897 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un seul cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.421 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Rabat: un nouvel hommage aux médecins morts sur le front de la pandémie du Covid-19 Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) a déploré ce dimanche le niveau «désolant» de la vaccination contre le Covid-19 en appelant par ailleurs «à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrière». «C’est vraiment désolant que les Français ne se vaccinent pas, ou pas assez», a regretté la présidente du Covars dans une interview au Journal du dimanche (JDD). «On a le même problème avec la grippe : il y a un niveau moindre de vaccination cette année, par rapport aux années précédentes. Il faut vraiment que les Français se protègent», a exhorté la scientifique. Selon les autorités sanitaires, lundi dernier, 2 millions de personnes avaient reçu une injection de rappel contre le Covid-19 depuis le lancement de la campagne de rappel le 3 octobre avec des vaccins bivalents. Parmi elles, 1,8 million de personnes avaient reçu une injection avec de tels vaccins, qui ciblent la souche originale et la souche Omicron du Covid. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, «nous demandons à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrière et la vaccination», a plaidé Brigitte Autran, alors que la Première ministre Elisabeth Borne a lancé cette semaine un «appel solennel» au port du masque dans les lieux clos, en particulier les transports en commun. «Le retour du masque obligatoire est une décision politique et ce n’est pas à nous de le décider. Mais il faut aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos, là où il y a une promiscuité importante», a-t-elle abondé. La présidente du Covars a par ailleurs indiqué que l'instance qui a remplacé le conseil scientifique donnera «un avis complet» sur la situation épidémique à la fin de semaine ou au début de la suivante. Enfin sur la question controversée de la réintégration des soignants non-vaccinés, le Covars campe sur sa position. «C’est aussi une décision politique, mais nous considérons que les soignants doivent être vaccinés. C’est une question de responsabilité. Celle du soignant vis-à-vis de ses malades est de les protéger et de se protéger», a exposé Brigitte Autran. La pandémie a fait officiellement au moins 6.646.083 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.106.640), devant le Brésil (690.213), l'Inde (530.628) et la Russie (392.231). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami